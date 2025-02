Gabigol assume culpa por derrota do Cruzeiro contra o Atlético-MG

O atacante Gabigol era uma das principais esperanças para o Cruzeiro buscar a vitória no clássico contra o Atlético-MG. Mas o artilheiro terminou o domingo como vilão, após ser expulso ainda na etapa inicial em função de uma agressão contra o zagueiro Lyanco. O lance foi decisivo para o Galo ter a superioridade em campo e vencer por 2 a 0 no Mineirão.

"Assumo a culpa, essa derrota é culpa minha. Agora é seguir trabalhando. Tenho certeza de que vamos nos encontrar na frente", disse o jogador, prevendo os duelos decisivos no Campeonato Mineiro.

Após o final da partida, Gabigol garante que pediu a palavra no vestiário para se retratar em relação ao que aconteceu no lance com Lyanco. Ele elogiou o desempenho do Cruzeiro no começo da partida.

"Lógico que pedi desculpas, foi culpa minha. Todos me ajudaram muito, o staff me ajudou bastante. Tivemos uma semana incrível, estávamos com convicção de que poderíamos ganhar. Com 11 contra 11, a bola era nossa, eles não conseguiram chegar ao nosso gol, eu tive uma chave. Quando fui expulso, o jogo virou outro", analisou.

O cartão vermelho recebido contra o Atlético-MG obriga Gabigol a cumprir suspensão no próximo duelo pelo Campeonato Mineiro. Na quarta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Democrata fora de casa.