Francisco Barreto, atleta olímpico de ginástica, se despede do Pinheiros

O final de semana ficou marcado pelo fim da parceria entre o ginasta Francisco Barreto e o Esporte Clube Pinheiros. Com uma trajetória marcada por realizações, conquistas, o atleta foi coroado com uma linda homenagem promovida pelo clube.

Perguntado sobre a palavra que resume sua passagem pela instituição, Francisco respondeu:

"Sucesso. Aprendi muito com a derrota e voltava ainda mais forte. Cada derrota que tive, o sucesso na volta foi maior", disse, antes de completar. "Fiz o meu melhor, poderia ter voltado com a medalha olímpica, mas agradeço demais ao Esporte Clube Pinheiros por esses 10 anos: Um Clube incrível, com estrutura e profissionais incríveis, que só tende a fazer mais pelo esporte brasileiro", comentou agora o ex-atleta, sem esconder a emoção.

Finalista na barra fixa das Olimpíadas de 2016, o ginasta terminou na quinta posição da categoria. Também competiu nas Olimpíadas de 2021, em Tóquio.

"Foi a primeira equipe a disputar a Olimpíada na categoria masculina e dentro de casa, com ginásio lotado, foi uma sensação indescritível. Um momento muito especial', relatou.

"As árvores crescem e renovam, com novas sementes. Não tenho dúvidas de que Goiânia ganha uma semente nossa, que vai crescer e dar frutos. No esporte, ganhar ou perder faz parte do dia da competição. Não tenho dúvida nenhuma de que você será referência, estará plantando novas sementes Pinheirenses lá também. Parabéns por toda carreira e sucesso. O Pinheiros é também a sua casa", disse o presidente em homenagem a Francisco.

Chico agora seguirá no projeto OLY Centro de Treinamento, em Goiânia-GO, que possui ginástica artística. O ex-atleta é formado em Educação Física e irá desenvolver a modalidade com crianças e adultos ainda não competitivos ao nível nacional. Nessa transição, Chico será gestor e também treinador.