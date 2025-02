Flamengo evita forçar elenco e sofre com 'pedra no sapato' de Filipe Luis

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo vinha de uma sequência positiva, mas não conseguiu se encontrar e fez jogo tecnicamente abaixo com o Fluminense.

Com desfalques importantes, o técnico Filipe Luís prometeu que não vai sacrificar ninguém em nome do Campeonato Carioca, diferente do que aconteceu na temporada passada. No entanto, ele segue com uma "pedra no sapato".

O que aconteceu

De la Cruz e Arrascaeta sequer foram relacionados. Os dois treinaram no sábado (08) e vão fazer atividades também no domingo (quando o resto do time folga), seguindo uma programação de controle de carga.

Filipe Luís não vai forçar a barra com os jogadores. A ideia da comissão técnica é evitar ao máximo exagerar na minutagem de cada atleta para reduzir os riscos de lesão no futuro. Alex Sandro, por exemplo, sentiu dores e saiu por precaução. Ele fará exames hoje (9).

O Flamengo sabe que dar tudo no Carioca pode custar caro. Foi o que aconteceu com Tite em 2024, que até poupou na Libertadores pensando no estadual e sofreu com o acúmulo de lesões na parte mais importante da temporada.

Estamos controlando a carga para os jogadores não fazerem dois jogos seguidos, como o Ayrton fez hoje. Mas é inevitável, alguns vão ter que fazer. Queremos chegar bem no Brasileirão. Não vou matar ninguém no Carioca e se isso custar o meu trabalho, azar... Quero ganhar o Carioca sim, e vai ser mais do que suficiente com os jogadores que eu tenho. Filipe Luís

O que segue no Flamengo é a "pedra no sapato" de Filipe Luís. O Fluminense é o único que conseguiu derrotar o treinador e neste sábado fez jogo duro novamente.

O Fla ainda não encaixou no estilo do adversário. O time acaba sofrendo contra a equipe montada por Mano Menezes, que joga bastante recuada e explorando o contra-ataque. O forte calor e o gramado duro também prejudicaram as duas equipes.

O técnico garante que não fica remoendo os maus resultados, mas a derrota em 2024 doeu. Ele admitiu na época ter tido uma noite ruim de sono depois de perder para o Flu. Agora, porém, é bola para frente.