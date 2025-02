Ex-campeão do UFC, Dominick Cruz anuncia aposentadoria do MMA após nova lesão

Na noite da última quinta-feira (6), um dos grandes nomes da era moderna do MMA se aposentou. Ex-campeão peso-galo (61 kg) do UFC e apontado por muitos como o melhor de todos os tempos da categoria, Dominick Cruz pendurou as luvas dos esportes de combate. O anúncio foi divulgado pelo próprio veterano através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Com um histórico de lesões ao longo da carreira, 'The Dominator', como é conhecido, decidiu colocar um ponto final em sua trajetória como atleta profissional após se contundir novamente.

Prestes a completar 40 anos de idade em março, Cruz faria uma luta de despedida no UFC Seattle, programado para o dia 22 de fevereiro, contra Rob Font. Entretanto, duas lesões no ombro durante o camp de treinamento obrigaram o americano a se retirar do combate. Com um histórico extenso de contusões em ambos os joelhos, ombros, braços e virilhas que o afastaram da atividade no auge de sua carreira, Dominick decidiu antecipar seu plano e pendurar as luvas sem pisar uma última vez no octógono mais famoso do mundo.

"Para todos os fãs ao redor do mundo. Coloquei cada grama de mim nesse esporte pelos últimos 25 anos. Estava esperançoso por uma luta final, mas infelizmente dois deslocamentos no ombro em oito meses impõem um fim à minha carreira. Eu dei tudo que tinha na preparação e treinos para essa luta, focando no cardio e no meu corpo nesse último ano. Mas às vezes, o corpo simplesmente não coopera (...) Esse esporte tem sido tudo para mim, me ajudou a moldar quem sou. Obrigado UFC por essa plataforma e por pavimentar o caminho para lutadores como eu (...) Sou grato a todos que compraram ingressos, passagens e voos para me apoiar. Obrigado por estarem comigo a todo momento, vitória e desafio. Vocês tornaram essa jornada inesquecível. Vou carregar isso para sempre comigo. Com amor, Dominick", comunicou Cruz.

Histórico grandioso no MMA

Mesmo inativo e próximo de se aposentar, Dominick Cruz é apontado como um dos maiores pesos-galos de todos os tempos devido ao reinado que construiu no UFC. O grande adversário da carreira do americano foram justamente as lesões crônicas e consecutivas, que o afastaram do octógono em seu auge durante longos períodos. Com vitórias sobre nomes consagrados como Demetrious Johnson, Urijah Faber e T.J. Dillashaw, 'The Dominator' detém um cartel no MMA profissional de 24 triunfos e somente quatro derrotas.

