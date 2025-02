Ex-babá de filho de Neymar fatura alto como esteticista na Espanha

A mineira Rosania Nunes, 53 anos, viu sua vida mudar completamente quando aceitou o desafio de ser babá na Espanha. Dos 12 anos de profissão, 9 foram dedicados exclusivamente em cuidar de uma criança, que ao nascer, já era notícia na imprensa mundial: Davi Lucca.

O menino, hoje com 13 anos, é filho de Carol Dantas com o jogador Neymar. "Minha relação com Carol e Davi é fenomenal. Pelo menos uma vez ao mês vou até eles, me hospedo na casa deles, durmo na mesma cama com Davi e Valentin (filho de 5 anos do segundo casamento de Carol, com Vinicius Martinez)".

Através da vida deles tive várias oportunidades. Conheci pessoas que jamais pensei em conhecer e tive acesso a lugares que jamais pensei em ter.

Rosania Nunes

Rôsinha, apelido carinhoso dado pela ex-patroa, topou contar ao UOL como viu seus ganhos valorizar 25 vezes em comparação ao tempo que era babá. Há quatro anos, assim que viu os "seus meninos" crescerem, entendeu que era hora de empreender. Incentivada por Carol Dantas, saiu da casa da família em Barcelona para se dedicar aos estudos e a uma transição de carreira.

"A Carol, quando soube que eu iria para área de estética, disse que iria me dar bem em qualquer coisa que eu fizesse. Ela sempre me diz que sou dedicada. A Carol sempre me apoiou bastante", diz.

Empreendedorismo

A agora empresária conta que além dos R$ 100 mil que foram necessários para a abertura da clínica, também investiu em cursos administrativos e econômicos. A ideia sempre foi gerir o próprio negócio e dominar bem todas as áreas do empreendimento. A esteticista aconselha buscar ajuda e dicas com pessoas que já passaram por tudo isso, antes de iniciar um novo projeto.

"Sou muito dinâmica, amo estudar. Estudei espanhol por 2 anos, e em 2022 dei início ao curso de medicina da estética em Madri. Hoje, olhando para trás, tenho orgulho da minha história e comemoro um faturamento 25 vezes maior do que o tempo que eu era babá. E olha, como babá já ganhava bem", comenta.

A esteticista preferiu não falar em reais o quanto esse crescimento de 25 vezes representa. A reportagem apurou que uma babá na Espanha pode ganhar por volta de 1.134 euros (R$ 6,8 mil) por 40 horas semanais.

A clínica, que atende especialmente aos madrilenhos, acaba de completar um ano de abertura. O local conta com três funcionários fixos, duas estagiárias e um médico parceiro que atende tratamentos mais avançados.

"A Ewa me surpreendeu. Vem prosperando dia a dia. Os clientes em geral são espanhóis. As espanholas amam nosso trato, e os tratamentos também. São clientes fiéis", afirma.

Animada com o novo negócio, que tem apresentado resultados financeiros positivos, Rôsinha já pensa em expandir para outros territórios europeus. "A Ewa Estética é uma empresa dedicada à beleza corporal, não e só a beleza exterior. Nossa técnica é uma terapia que trata de dentro para fora, trazendo bem-estar personalizado. Nossas drenagens faciais proporcionam uma experiência totalmente fenomenal, elevando a paciente a outro nível de tratamento", explica.

Família no Brasil

Rosania Maria Nunes Silva é viúva e mãe de 3 filhos: Júlio César (33 anos), Murillo Henrique (29) e Gabriel Nunes (23), além de avó de três meninas e um menino. Nascida na cidade de Santa Margarida (MG), aos 12 foi morar em Cubatão (SP).

"Sinto saudades do meu país que eu amo, da minha família em Minas, saudades dos meus filhos e dos meus amigos em Cubatão. Aqui na Espanha moro sozinha, porém tenho muitos amigos espanhóis, principalmente na igreja que eu frequento", afirma.