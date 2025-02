Super Bowl: Time que jogou em SP pode ter 1º 'brasileiro' campeão da NFL

Do UOL, em São Paulo

O Philadelphia Eagles, que disputou o inédito São Paulo Game no início da temporada, chegou ao Super Bowl e tem a chance de coroar o primeiro atleta "brasileiro" campeão da NFL.

Brazuca da Califórnia

Os Eagles estrearam na temporada 2024/25 vencendo o primeiro jogo da NFL realizado no Brasil. A franquia verde da Filadélfia superou o Green Bay Packers por 34 a 29 em setembro, em uma Neo Química Arena lotada. Foi o debute da liga norte-americana no hemisfério sul do planeta.

Passados cinco meses, o time agora enfrenta o Kansas City Chiefs do astro Patrick Mahomes no Super Bowl 59, neste domingo (9). A equipe comandada pelo técnico Nick Sirianni terminou a temporada regular com a segunda melhor campanha da NFC (14-3), seguiram dominantes nos playoffs e conquistaram a vaga na final após vencerem a conferência atropelando o Washington Commanders, por 55 a 23.

Bandeiras de Brasil e EUA antes de jogo entre Eagles e Packers, pela NFL, na Neo Química Arena Imagem: Wagner Meier/Getty Images

O Brasil pode ter o seu primeiro "representante" campeão caso os Eagles conquistem o título da NFL. Como poucos atletas nativos já passaram pela liga norte-americana e com o único em atividade sendo o kicker Cairo Santos, que defende o Chicago Bears, um dos piores times desta temporada, a esperança recai em um jogador "naturalizado".

Trata-se do quarterback Tanner McKee, que passou quase três anos em terras brasileiras como missionário religioso. Natural da Califórnia, ele morou por alguns meses em São Paulo e depois ficou mais de dois anos no Paraná realizando trabalhos humanitários, antes de retornar aos EUA e se formar pela Universidade de Stanford. O jogador foi selecionado pelos Eagles na sexta rodada do Draft de 2023.

Tanner McKee, quarterback dos Eagles Imagem: Mitchell Leff/Getty

O jogador fala português fluentemente e atua com a bandeira brasileira no capacete. Ele é o segundo reserva na posição, mas foi estrela nos bastidores e uma espécie de guia para os companheiros durante o jogo em São Paulo. Sua estreia na NFL foi em dezembro, e disputou dois jogos na temporada.

McKee será apenas um coadjuvante na revanche dos Eagles contra os Chiefs. As duas equipes protagonizaram a final há dois anos, com vitória de Mahomes e companhia. O "brasileiro" ficará no banco enquanto Jalen Hurts liderará o time, mas terá uma lembrança positiva a seu favor caso precise entrar em campo: na última vez que um quarterback reserva dos Eagles jogou o Super Bowl, a franquia desbancou os Patriots e se sagrou campeã, em 2018.