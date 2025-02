Dricus du Plessis reforça interesse em duelo com Poatan, mas frisa: "Chimaev é o próximo"

Com mais uma defesa de cinturão bem-sucedida no último sábado (8), na luta principal do UFC 312, Dricus du Plessis provou ter grandes planos para seu futuro na organização. Não à toa, o campeão peso-médio (84 kg) desafiou Alex Poatan, detentor do cinturão dos meio-pesados (93 kg), para uma eventual superluta futura. Apesar do interesse no confronto, a disputa com o brasileiro não aconteceria na próxima rodada, de acordo com a linha do tempo projetada pelo sul-africano. Antes do grande passo, 'DDP' quer defender seu posto de soberania na atual divisão de peso contra um temido e invicto adversário.

Durante a coletiva de imprensa pós-show na Austrália, Dricus novamente rasgou elogios a Poatan, o elegendo, inclusive, como o número 1 peso-por-peso do Ultimate e reforçando interesse em um confronto direto. Porém, o campeão até 84 kg deixou bem claro que seu próximo oponente na empresa não será o brasileiro, e sim Khamzat Chimaev. Invicto no MMA profissional e próximo desafiante natural ao títulos dos médios, o 'Lobo', dono de um cartel 14-0, é apontado, por muitos, como o melhor do mundo em atividade nesta categoria. Sendo assim, Du Plessis quer provar que consegue ser o primeiro homem a superá-lo no octógono.

"Tenho todo o respeito do mundo por Alex Pereira. Acho que ele é o melhor do mundo peso-por-peso. Muito respeito pelo que ele fez no UFC em tão pouco tempo, vindo de outro esporte e tendo feito o que fez lá. Então sim, quero compartilhar o octógono com esse cara. Quero vencer ele. Eu derrotei o Adesanya, que já o venceu. Eu sei que posso vencer ele com 93 kg, 100%. Mas o Khamzat (Chimaev) é o próximo (da fila). Khamzat é o próximo (...) Quero me certificar de que sou o melhor peso-médio e depois eu subo (de categoria). Não vou apressar nada para que minha próxima luta seja contra o Alex Pereira. Não. Quero o Khamzat na próxima. Acho que ele merece uma surra", planejou Dricus.

Acordo verbal com Poatan

Depois do desafio público no octógono, Dricus e Poatan se encontraram nos bastidores do evento e, aparentemente, selaram um acordo verbal para se enfrentarem no futuro entre os meio-pesados. Mas para o duelo sair do papel como uma superluta entre campeões, o brasileiro e o sul-africano terão que defender seus respectivos cinturões nos próximos desafios. Alex Pereira terá Magomed Ankalaev pela frente no UFC 313, em março. Já 'DDP' provavelmente terá que lidar com Chimaev, em card ainda não confirmado.