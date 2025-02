Dricus du Plessis domina Strickland em revanche e mantém posto de campeão no UFC 312

Quando se enfrentaram pela primeira vez, em janeiro de 2024, Dricus du Plessis e Sean Strickland protagonizaram um confronto bastante acirrado, decidido nos detalhes e decisão dividida dos juízes. Não à toa, uma revanche foi disputada neste sábado (8), na luta principal do UFC 312. No segundo encontro entre os dois, porém, o campeão sul-africano apresentou um verdadeiro monólogo e dominou o desafiante americano, mantendo o cinturão dos pesos-médios (84 kg).

Com o mais recente triunfo, Dricus alcançou sua nona vitória consecutiva no Ultimate, ampliando sua invencibilidade na organização. Strickland, por sua vez, agora terá que refazer seu caminho caso ainda almeje outro 'title shot' no futuro. O próximo desafiante natural ao cinturão ainda não foi definido, mas a tendência é que Khamzat Chimaev, o 'Lobo', desafie Du Plessis pelo posto de soberano da categoria até 84 kg na próxima rodada.

"Falei para vocês. Tentei o nocaute, mas é quase impossível, tentei acabar com ele. Dei tudo que eu tinha, espero que vocês tenham curtido. O Sean merece todos os aplausos. Sean, você foi incrível. Quando ele falou de fazermos só trocação, sabia que isso iria acontecer. Já que consegui isso, posso dizer que não há nada entre os leões e eu. Tem outro leão aí?", declarou Dricus, ainda no octógono, após defender seu cinturão.

A luta

Bem ao seu estilo, Strickland iniciou a luta caminhando para frente e desferindo jabs em sequência. Em resposta, Dricus lançou um belo chute alto, que explodiu na guarda do rival. O campeão tentava explodir com combinações pontuais, enquanto o desafiante apostava no volume de ataques, mesmo que sem a mesma pegada. Em um round bastante estudado, Du Plessis trocou de base constantemente, a fim de confundir o jogo de Sean.

Chutes nas pernas de ambas as partes deram o tom do primeiro minuto do segundo assalto. Com um boxe simplificado mas efetivo, Strickland conectou boas sequências de jabs e diretos. Dricus, por sua vez, tentava diversificar mais seus ataques com chutes altos perigosos. Nos segundos finais da parcial, campeão e desafiante trocaram golpes francos na curta distância.

Com estilos pouco ortodoxos, Strickland e Dricus tentam impor seus estilos. Vantagem até então para o campeão, que consegue conectar os golpes mais contundentes do confronto. Após o americano equilibrar as ações na parcial, o sul-africano surpreendeu com um soco giratório, que fez Sean recuar momentaneamente. Dois overhands de Strickland fizeram Dricus virar grappler e buscar a queda nos segundos finais do assalto.

No quarto round, Dricus conectou a melhor sequência do combate e, aparentemente, lesionou o nariz de Strickland, que imediatamente recuou. Ciente do bom momento, o campeão sentiu o cheiro de sangue e passou a pressionar o americano. Mesmo com o rosto sangrando, Sean se recolocou no combate com bons cruzados no sul-africano. Du Plessis, entretanto, tratou de tomar as rédeas do duelo novamente, fazendo o adversário andar para trás com suas sequências de ataques.

Mesmo na frente do placar, Dricus manteve a pressão no início do quinto e último round. O campeão tentou grampear para buscar a queda, mas Strickland defendeu bem. Sem achar a distância, porém, o americano via a derrota se aproximar com o fim iminente do combate.

Confira todos os resultados do UFC 312 abaixo:

Dricus du Plessis venceu Sean Strickland por decisão unânime

Zhang Weili venceu Tatiana Suarez por decisão unânime

'Xicão' Tallison venceu Justin Tafa por nocaute técnico no primeiro round

Jimmy Crute e Rodolfo 'Trator' empataram por decisão majoritária

Jake Matthews venceu Francisco Prado por decisão unânime

Gabriel 'Mosqutinho' venceu Jack Jenkins via finalização no terceiro round

Tom Nolan venceu Viacheslav Borshchev por decisão unânime

Wang Cong venceu Bruna Brasil por decisão unânime

Aleksandre Topuria venceu Colby Thicknesse por decisão unânime

Rong Zhu venceu Kody Steele por decisão unânime

Jonathan Micallef venceu Kevin Jousset por decisão unânime

Quillan Salkilld venceu Anshul Jubli por nocaute técnico no primeiro round