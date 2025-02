Destaque do Internacional, Alan Patrick é o jogador da Série A com mais passes decisivos em 2025

O Internacional ficou no empate com o Grêmio, neste sábado, em 1 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Autor da assistência para o gol do Colorado, Alan Patrick é o jogador da Série A com mais passes decisivos em 2025.

Em cinco jogos disputados no período, segundo dados do Sofascore, Alan Patrick já distribuiu 20 passes decisivos e tem cinco participações diretas em gols. O meia marcou dois gols e deu três assistências, precisando de 90 minutos para um envolvimento direto.

Além disso, Alan Patrick finalizou dez vezes, sendo sete no alvo, e tem 70% (7/10) de acerto nos dribles.

? Alan Patrick é o jogador dos times da Série A com mais passes decisivos e com a maior Nota na temporada 2025! ?? ?? 5 jogos

?? 2 gols

?? 3 assistências (!)

?? 5 participações em gols (!)

? 90 mins p/ participar de gol (!)

? 20 passes decisivos (!)

? 10 finalizações (7 no... pic.twitter.com/h0GipQqQvQ ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 9, 2025

No Gre-Nal deste sábado, após o Grêmio abrir o placar com Martin Braithwaite, de pênalti, Fernando marcou para o Internacional, aos 27 minutos do segundo tempo. Alan Patrick cobrou escanteio e o volante cabeceou para o fundo do gol.

O meia de 33 anos ainda é o líder em assistências, com três, e participações em gols no Campeonato Gaúcho, com cinco.

Com o resultado, o Colorado segue na liderança do grupo B, com 14 pontos conquistados. A equipe do técnico Roger Machado é a única invicta na competição, com quatro vitórias e dois empates em seis partidas.

O Internacional volta a campo nesta quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), quando visita o São Luiz, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, no Estádio 19 de Outubro.