De artilheiro a não relacionado: o que acontece com Flaco no Palmeiras?

Flaco López fechou o ano passado em alta no Palmeiras: disputou 61 dos 67 jogos da equipe em 2024 e foi o artilheiro do clube no ano com 22 gols marcados. No entanto, neste início de temporada foi até cortado do banco de reservas por Abel Ferreira.

O que aconteceu

Cirurgia no nariz e reapresentação abaixo da forma ideal explicam ausência de Flaco López até entre os reservas. O argentino de 24 anos precisou usar uma máscara protetora para correção do desvio de septo e, na avaliação de Abel, o atacante mais atrapalhava do que ajudava atuando de máscara. Ainda de acordo com Abel, Flaco perdeu cinco quilos de massa durante as férias.

Operou o nariz, perdeu cinco quilos de massa e está abaixo da forma. Mas sabemos o que nos mostrou. Cada vez que eu coloco ele de máscara, ao invés de ajudar, parece que é o contrário. Críticas em cima, perde confiança. Melhor ficar fora, treinar, e quando tiver condições de ir para o jogo... Para não haver "uuuuh" [vaias]. Abel Ferreira, em coletiva de imprensa após o jogo contra o Guarani.

Ele já sabe quais são os critérios para jogar. Esperamos que ele continue e que mostre no treino o quanto quer jogar nessa equipe. Abel Ferreira, em coletiva de imprensa após o jogo contra o Corinthians.

Situação de Flaco é inusitada porque Abel está desesperado por um camisa 9. O atacante foi cortado do banco de reservas contra o Corinthians por opção técnica, e o treinador terminou o jogo com o zagueiro Benedetti, de 1,98m, como o homem de referência na área.

Palmeiras não pensa em negociar Flaco López mesmo com "gelo" de Abel Ferreira. Flaco foi sondado por clubes argentinos no ano passado, mas o Palmeiras prontamente descartou negociações pelo atleta. A situação segue a mesma neste momento: o jogador está nos planos de Abel, e o técnico espera uma resposta após os jogos longe do restante do grupo.

Ataque se encontrou sem um camisa 9, mas empate no dérbi mostrou que um centroavante faz falta. Facundo Torres, Maurício, Raphael Veiga e Estêvão se entenderam muito bem no setor ofensivo e foram responsáveis pelos melhores 45 minutos do Palmeiras no ano, mas a equipe sentiu muita falta de um atacante definidor na segunda parte contra o Corinthians.

O Palmeiras joga neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), contra o Água Santa, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e Flaco López segue fora dos relacionados. O segundo tempo do Dérbi deixou escancarada a necessidade de um camisa 9 e quem vai receber essa chance entre os relacionado será Rony.

