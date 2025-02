Atlético-MG vence o Cruzeiro com gols de Hulk e expulsão de Gabigol

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro, por 2 a 0, em um clássico que teve até Gabigol expulso.

Hulk fez os dois gols na vitória deste domingo (9), no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

A expulsão de Gabigol aconteceu ainda aos 29 minutos do primeiro tempo, o que condicionou o jogo a favor do Galo.

O resultado facilita muito o cenário do Galo no estadual. Em recuperação na tabela, o time de Cuca precisa só vencer o Itabirito, quarta-feira, 19h45, na última rodada para não precisar se preocupar com adversários na corrida por uma vaga nas semifinais.

Mesmo perdendo, o Cruzeiro se classificou às semifinais. Na próxima rodada, com Gabigol suspenso, o Cruzeiro enfrenta o Democrata-GV, quarta-feira, às 19h45, em Sete Lagoas.

A polêmica do jogo: Gabigol x Lyanco

Além dos gols, o lance que marcou o clássico foi a expulsão de Gabigol.

Ele atingiu a cabeça do zagueiro Lyanco com o braço. Inicialmente levou amarelo do árbitro Felipe Fernandes de Lima, mas foi expulso após intervenção no VAR.

Sobre a jogada, em si, o Cruzeiro nem discutiu tanto. O ponto foi o envolvimento de Lyanco.

É que minutos antes, o zagueiro do Atlético-MG passou impune depois de pisar no braço de Dudu. O meia do Cruzeiro estava no chão após uma disputa de bola, e o defensor atleticano o atingiu. Dudu logo se irritou:

Não faz isso! Você é um babaca!, disse Dudu.

Ah, você botou a mão!, rebateu Lyanco.

Como Lyanco participou do lance do cartão vermelho de Gabigol, a diretoria do Cruzeiro se irritou ainda mais. Durante o intervalo, o diretor de futebol, Alexandre Mattos, foi flagrado nos corredores do estádio tentando protestar em direção aos árbitros.

Gabigol lamenta jogada durante clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG Imagem: Fernando Moreno/AGIF

O que determinou a vitória do Galo

Quando foi expulso, Gabigol tinha sido, até ali, responsável pelo lance mais perigoso do jogo. Ele recebeu ótimo passe de Marquinhos na área, finalizou de primeira, mas sem muita força. Everson fez boa defesa.

Até o fim do primeiro tempo, o Galo não conseguiu criar muito, diante de um Cruzeiro que se fechou com duas linhas de quatro e deixou Matheus Pereira como falso 9 na frente.

Mas na volta do intervalo, Cuca tirou o zagueiro Junior Alonso e colocou o atacante Palacios. Na pressão, conseguiu achar espaço para Hulk na área. Bola rasteira, e finalização de direita (que não é o pé bom). Cássio não conseguiu evitar.

O Cruzeiro se tornou a maior vítima de Hulk com a camisa do Atlético-MG: agora são nove gols em 12 jogos diante do rival.

O Galo fez 1 a 0 aos nove minutos do segundo tempo, e não passou sustos depois disso. Cuca até reorganizou a linha de defesa, colocando Igor Rabello no lugar de Gabriel Menino.

A tranquilidade se refletiu no segundo gol de Hulk, já aos 41 minutos do segundo tempo. Ele mesmo puxou a jogada pelo meio, passou para Cuello e finalizou no meio da área., fazendo 2 a 0.

Novo técnico viu tudo

Recém-contratado, o técnico Leonardo Jardim até foi ao gramado antes de a bola rolar, ao lado de Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro.

Mas assistiu ao clássico da arquibancada — tomada pelos cruzeirenses, já que o mando era deles. Trocou até a camisa social pelo uniforme de jogo. Foi o último jogo antes da passagem de bastão definitiva por parte de Wesley Carvalho.

Mas a classificação do Cruzeiro não está ameaçada porque o time não pode mais ser alcançado na liderança do Grupo C — são cinco pontos a mais do que o Aymorés.

A questão é que está mais difícil fechar a fase de classificação com a melhor campanha e assegurar a vantagem de decidir em casa eventual final do campeonato.

As contas do Galo

Para o Galo, ficou mais simples se classificar, mesmo ainda como segundo colocado do grupo A, com os mesmos 13 pontos que o Tombense.

É que além de ter uma chance de terminar a fase de classificação na liderança, virou o melhor segundo colocado, ultrapassando o América-MG, com 12 pontos.

O Galo também tem mais pontos que o Athletic (12), líder do Grupo B.

Ou seja, não importa o desfecho da segunda chave, caso o time de Cuca vença o Itabirito na rodada final, quarta-feira. Ganhando, já chegará ao mata-mata.

Ficha técnica

Cruzeiro 0 x 2 Atlético-MG

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data/Hora: 9/2/2025, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa) e Celso Luiz da Silva

Cartões amarelos: Cristian, Matheus Henrique (CRU); Junior Alonso, Rubens (CAM)

Cartão vermelho: Gabigol, 29'/1ºT (CRU)

Gols: Hulk, aos 9'/2ºT (0-1) e aos 41'/2ºT (0-2)

Cruzeiro: Cássio, William, Jonathan, Fabrício Bruno e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Christian), Matheus Henrique, Matheus Pereira (Bolasie); Dudu (Lautaro Díaz), Marquinhos e Gabigol. Técnico: Wesley Carvalho

Atlético-MG: Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso (Palacios) e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Igor Rabello), Rubens e Scarpa (Otávio); Cuello e Hulk (Deyverson). Técnico: Cuca