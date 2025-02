Corinthians desencanta no fim, bate São Bernardo e se garante nas quartas

No jogo que marcou a estreia de Garro na temporada, o Corinthians venceu o São Bernardo por 2 a 0 com gols nos acréscimos do segundo tempo. O duelo na Neo Química Arena, neste domingo (9), foi válido pela oitava rodada do Paulistão.

Pedro Raul acertou a trave na melhor chance de gol do primeiro tempo. Além disso, o Corinthians chegou a balançar as redes com Romero, mas o lance foi anulado por impedimento.

Romero e Memphis marcaram na reta final da partida para garantir a vitória. Os dois gols foram marcados nos acréscimos.

Com o resultado, o Corinthians garantiu a classificação antecipada às quartas de final. A equipe chegou a 22 pontos no Grupo A, seis a mais que o Mirassol, segundo colocado. São 13 pontos a mais que o Botafogo-SP, que é o terceiro, com doze em disputa.

O São Bernardo lidera o Grupo D com 16 pontos. A equipe tem a segunda melhor campanha de todo o Campeonato Paulista. Na chave do Bernô, a Ponte Preta é a vice-líder, com 15 pontos, seguida pelo Palmeiras, com 13.

O Corinthians tem clássico contra o Santos pela frente. Os times se enfrentam na próxima quarta (12), às 21h35 (de Brasília).

Já o Bernô volta a atuar longe de casa na nona rodada. A equipe vai a Bauru, onde encara o Noroeste na próxima quarta (12), às 19h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Corinthians ditou o ritmo no primeiro tempo, explorando o lado direito do ataque com sucesso. A partir de lá, com Martínez e Matheuzinho, o Alvinegro criou as melhores chances da etapa inicial, ambas finalizadas por Pedro Raul. O São Bernardo encaixou um bom contra-ataque e também teve uma oportunidade de abrir o placar.

Raniele, do Corinthians, e Léo Jabá, do São Bernardo, disputam a bola em duelo do Paulistão Imagem: ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Apesar de seguir dominante, o Corinthians foi menos perigoso na segunda etapa. As propostas de jogo não mudaram, e os donos da casa seguiram mais tempo no campo de ataque. No entanto, a marcação do São Bernardo funcionou bem, anulando as principais investidas do Timão. Por outro lado, o Bernô também não conseguiu boas ações ofensivas.

Quando o jogo parecia definido, o Corinthians desencantou. Já nos acréscimos, Memphis mostrou seu poder de decisão. Ele construiu a jogada do gol de Romero, e ainda marcou o gol que fechou o placar.

Um gol importante, que dá a classificação. Feliz pela atuação. A gente já merecia abrir o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, à la Corinthians, a gente conseguiu fazer os golsUm gol importante que dá a classificação. Feliz pela atuação. A gente já merecia abrir o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, à la Corinthians, a gente conseguiu fazer os gols

Romero

Gols e principais lances

Para fora! Aos 8', Martínez deu passe muito forte, mas Pedro Raul dominou a bola com estilo e ficou cara a cara com o goleiro. Ele tentou o drible, mas a marcação chegou e tocou para fora. A bola passou muito perto do gol.

Na trave! Aos 30', a dupla quase funcionou de novo. Martínez cruzou e Pedro Raul cabeceou forte, tirou do goleiro, mas acertou a trave.

Hugo! Aos 32', Fabrício Daniel deu um lindo passe em profundidade. Guilherme Queiroz recebeu cara a cara com o goleiro corintiano, que saiu nos pés do atacante e fez a defesa.

Não valeu! Aos 34', Raniele avançou pela direita e deu passe atravessado para Romero, que dominou, avançou e bateu para o gol. A assistente marcou impedimento, confirmado pelo VAR.

Por cima! As 15' do segundo tempo, Garro recebeu e deu passe em profundidade para Romero, que bateu por cima do gol, com perigo.

Passou perto! Aos 40', Emerson Santos arriscou de longe. Ele pegou bem na bola, que passou rente à trave e assustou Hugo.

Romero em ação durante Corinthians x São Bernardo, duelo do Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

1x0: Aos 49', Memphis fez boa jogada individual e bateu da entrada da área, travado. A bola subiu e Romero, dentro da área, completou para o gol.

2x0: Aos 51', Memphis fechou o placar em um contra-ataque rápido.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SÃO BERNARDO

Data e horário: 9 de fevereiro (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Paulista - 8ª rodada

Local: Arena Neo Química, em São Paulo

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira Assistentes: Neuza Inês Back e Raphael de Albuquerque

Cartões amarelos: Ryan (COR); Helder (SBE)

Público: 42.352

Renda: R$2.683.988,00

Gols: Romero, aos 49', e Memphis, aos 50 minutos do segundo tempo

Corinthians: Hugo; Matheuzinho, Félix, Tchoca e Bidu; Ryan (Garro), Raniele, Martinez (Carrillo) e Coronado (Maycon); Romero e Pedro Raul (Memphis). Técnico: Ramón Díaz.

São Bernardo: Alex Alves; Hugo, Helder, Salustiano, Augusto e Pará; Lucas Lima e Romisson (Emerson Santos); Léo Jabá (Lucas Tocantins), Fabrício Daniel (Lucas Rian) e Guilherme Queiroz (Rodolfo). Técnico: Ricardo Catalá.