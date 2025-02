Corinthians vence São Bernardo com gols nos acréscimos e garante classificação no Paulista

O Corinthians foi salvo nos acréscimos e venceu o São Bernardo neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. O time desperdiçou chances e vinha empatando sem gols, mas viu Romero e Memphis Depay balançarem as redes nos minutos finais para assegurar a vitória e a classificação à próxima fase do Estadual.

Dona da melhor campanha do torneio e líder do Grupo A, a equipe do Parque São Jorge atinge 22 pontos e assegura, ao mínimo, a segunda posição da chave. O Timão, portanto, tem vaga garantida nas quartas de final. Já o Bernô, com os mesmos 16 pontos, se mantém na ponta do Grupo D.

O próximo compromisso do Corinthians no Paulistão é o clássico contra o Santos. O embate, que marcará o encontro entre os astros e amigos Memphis Depay e Neymar, está agendado para quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Já o São Bernardo retorna aos gramados no mesmo dia, diante do Noroeste, no Estádio Alfredo de Castilho. A bola rola a partir das 18h30.

O jogo

O São Bernardo começou melhor, mas logo o Corinthians se impôs e passou a dominar as ações. O time chegou com perigo pela primeira vez aos oito minutos, através de Pedro Raul. O atacante recebeu de José Martínez na área e limpou o goleiro, mas chutou travado, por cima do gol, desperdiçando uma grande chance de abrir o placar a favor do Timão.

A equipe do Parque São Jorge seguiu pressionando e quase balançou as redes aos 30 minutos. Mais uma vez, Martínez arrancou pela direita e cruzou na cabeça de Pedro Raul, que cabeceou firme e acertou a trave.

O Bernô deu um susto nos mandantes aos 33 minutos, quando Guilherme Queiroz recebeu de Fabrício Daniel, invadiu a área e tocou na saída de Hugo Souza, que fez grande defesa. O Corinthians chegou a fazer o gol aos 34 minutos, por meio de Romero, mas o tento foi anulado por impedimento.

Aos 39, o Timão trabalhou a bola no campo de ataque até chegar em Pedro Raul, que dominou, girou e chutou com a perna direita, mas Alex Alves defendeu.

Segundo tempo

O Corinthians voltou do intervalo com o mesmo ritmo e teve duas oportunidades de estrear o marcador no início da etapa final. Aos sete minutos, Ryan foi acionado por Matheuzinho e tentou bater colocado, mas Alex Alves espalmou. Já aos oito, Romero recebeu cruzamento de Igor Coronado e ajeitou para Pedro Raul, que cabeceou para fora.

Festejado pela torcida ao entrar em campo, Rodrigo Garro apresentou suas credenciais aos 15 minutos. O meia argentino achou um belo passe para Romero, que invadiu a área e finalizou de canhota, mas mandou por cima.

O Timão tentou pressionar o São Bernardo na reta final da partida, mas não conseguiu encontrar espaços para fazer o gol. A equipe, aliás, levou um susto aos 41 minutos, em um chute de Emerson Santos que passou tirando tinta da trave. Já nos acréscimos, aos 49, Romero aproveitou o cruzamento de Memphis Depay e, de cabeça, balançou as redes. Ainda deu tempo do holandês ampliar o placar, aos 53, e assegurar o triunfo alvinegro.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 0 SÃO BERNARDO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 9 de fevereiro de 2024, domingo



Horário: às 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira



Assistentes: Neuza Inês Back e Raphael de Albuquerque Lima



VAR: Matheus Delgado Candançan



Cartões amarelos: Ryan (Corinthians); Helder (São Bernardo)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 42.064 torcedores



Renda: R$ 2.683.988,00

GOLS: Romero, aos 49? do 2ºT (Corinthians); Memphis Depay, aos 53? do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu (Hugo); Raniele, José Martínez (André Carrillo), Ryan (Rodrigo Garro) e Igor Coronado (Maycon); Romero e Pedro Raul (Memphis Depay).



Técnico: Ramón Díaz

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Hugo Sanches, Lucas Lima (Kadi), Romisson (Emerson Santos) e Pará; Guilherme Queiroz (Rodolfo), Léo Jabá (Lucas Tocantins) e Fabrício Daniel (Lucas Rian).



Técnico: Ricardo Catalá