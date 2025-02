Corinthians terá time alternativo e Garro no banco contra o São Bernardo; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo deste domingo, contra o São Bernardo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A grande novidade da equipe é o retorno do meio-campista Rodrigo Garro, que agora veste a camisa 8, uma vez que a 10, por forças contratuais, será repassada a Memphis Depay.

O argentino, preservado nas primeiras partidas da temporada por uma lesão no joelho direito, inicia no banco de reservas. O técnico Ramón Díaz decidiu manter o rodízio do elenco e mandou a campo um time alternativo, mesclando titulares e reservas.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Ryan e Igor Coronado; Romero e Pedro Raul.

Outra novidade é o volante Maycon, que volta a ser relacionado depois de se recuperar de uma cirurgia no joelho. Já o lesionado Gustavo Henrique desfalca o Timão, bem como o atacante Yuri Alberto, suspenso. Talles Magno, que viajou aos Estados Unidos para resolver uma questão de documentação pessoal, também está fora. Breno Bidon e Felipe Longo, que defendem a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria, completam a lista de baixas.

O Corinthians vem de um empate no clássico contra o Palmeiras e é dono da melhor campanha do Paulistão, com 19 pontos. A equipe, desta forma, lidera o Grupo A e pode ser a primeira a garantir a classificação para o mata-mata do torneio. Para isso, precisa de um simples empate neste domingo.

Do outro lado, o São Bernardo ocupa a ponta do Grupo D, com 16 pontos conquistados. Na última rodada, o Bernô ficou no empate por 1 a 1 com o Novorizontino.

A equipe do ABC paulista vai a campo com: Alex Alves; Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Hugo Sanches, Lucas Lima, Romisson e Pará; Guilherme Queiroz, Léo Jabá e Fabrício Daniel.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O árbitro do confronto é Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Neuza Inês Back e Raphael de Albuquerque Lima. Matheus Delgado Candançan ficará à cargo do VAR.