Corinthians tem patrocínio pontual de chinelo após crítica de ex-presidente

O Corinthians entrou em campo contra o São Bernardo neste domingo (9) com um patrocínio pontual na barra da camisa da marca de chinelos Havaianas, que aproveitou um áudio vazado do ex-presidente Mário Gobbi para fazer a campanha.

O que aconteceu

O gatilho para a campanha foi um áudio vazado de Mário Gobbi, ex-presidente do clube. O atual conselheiro corintiano criticou o uso de Havaianas na sede social do clube, associando o hábito à diminuição dos preços das mensalidades para sócios promovida por Augusto Melo.

Nós vivíamos em paz aqui. Ele pegou a mensalidade, jogu em uma merreca. Está cheio de bandido frequentando o clube. Escuta aqui o que eu estou falando: está cheio de bandido frequentando o clube. [...] Vem aqui de final de semana, é chinelo Havaianas, um baixo nível. Se você fizer alguma coisa, eles te peitos.

Mário Gobbi

A campanha foi além da marca estampada na camisa e de sandálias da marca nos vestiários do Corinthians. Neste sábado (8), Augusto Melo participou de um protesto pacífico na sede do clube, defendendo as mudanças. O chinelo virou o símbolo do movimento.

Se o time vive bom momento no Campeonato Paulista, a situação nos bastidores do Corinthians é muito diferente. O presidente Augusto Melo vive uma indefinição em relação a um processo de impeachment - a votação do conselho já foi suspensa duas vezes.