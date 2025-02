Corinthians encara São Bernardo com Garro no banco e Pedro Raul titular

O meia Rodrigo Garro ainda não será titular do Corinthians diante do São Bernardo, pela oitava rodada do Paulistão.

Ao invés disso, Ramón Díaz aposta em uma escalação com três volantes - Raniele, Ryan e Martínez - e Pedro Raul no comando do ataque, ao lado de Romero.

O que aconteceu

O Corinthians, do técnico Ramón Díaz, vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, João Pedro e Matheus Bidu; Raniele, Ryan, José Martínez e Coronado; Romero e Pedro Raul.

Já o São Bernardo está escalado pelo técnico Ricardo Catalá com: Alex Alves; Hugo Sanches, Helder, MAtheus Salustiano e Augusto; Pará, Lucas Lima e Romisson; Léo Jabá, Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel.

Corinthians e São Bernardo se enfrentam neste domingo (9), na Arena Neo Química. As equipes entram em campo a partir das 20h30 (de Brasília)