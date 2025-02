Com Rony no banco e Piquerez poupado, Palmeiras está escalado para enfrentar o Água Santa; confira

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Água Santa, válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, com algumas alterações em relação à equipe que entrou em campo para a disputa do último Derby, dentre elas a presença de Rony no banco e a ausência de Piquerez. A bola rola logo mais, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha.

A equipe palmeirense chega para o confronto depois de um empate amargo por 1 a 1 com o Corinthians, no Allianz Parque. O Verdão abriu o placar com Mauricio, e Yuri Alberto deixou tudo igual. Estêvão ainda perdeu um pênalti no fim da partida.

O técnico Abel Ferreira alterou a base da escalação, que podia ser considerada titular, uma vez que foi a mesma nos dois últimos compromissos do clube paulista. Agora, o treinador optou por fazer um rodízio no time, dando minutos para o elenco. Um exemplo é Rony, que foi relacionado pela primeira vez na temporada.

Seguem como baixas Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita), Felipe Anderson (dores no púbis). Piquerez, que atuou como titular pela primeira vez desde a sua lesão contra o Corinthians e contribuiu com uma assistência, foi poupado.

A escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Naves e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Fabinho, Mauricio e Vanderlan; Allan e Flaco López.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Do outro lado, o Água Santa chega de uma derrota por 4 a 0 sobre o Guarani. Neste compromisso, o meio-campista Netinho recebeu o terceiro cartão amarelo e portanto será desfalque para time, que também não conta com Pintado à beira do gramado. O treinador foi expulso após protestos com a arbitragem na reta final do jogo contra o Bugre.

O Água Santa vai a campo com: Luan Ribeiro; Inayã, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Wesley Dias, Ramon e Mike; Davi Gomes, Gabriel Silve e Willen Mota.