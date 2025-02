Com hat-trick de Luciano Rodríguez, Bahia arrasa o Colo Colo pelo Baiano

Neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Baiano, o Bahia venceu o Colo Colo-BA na Fonte Nova por 6 a 0. Luciano Rodríguez marcou três gols, o zagueiro Kanu foi responsável por outros dois gols e Willian José também marcou para o Tricolor.

Com o triunfo, a equipe de Salvador chega aos 12 pontos e, evita que o rival, Vitória, dispare na liderança do estadual. A diferença entre as equipes é de apenas três pontos.

Ainda sem vitórias na competição, o Colo Colo tem três pontos conquistados até o momento e ocupa a nona posição. A equipe é a primeira da zona do rebaixamento do Baiano.

Na próxima quarta, o Bahia recebe o América-RN na Fonte Nova, em partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Já a equipe de Ilhéus visita a Juazeirense-BA no sábado, às 18h30, pela oitava rodada do Campeonato Baiano.

Os gols do jogo

Após uma bela jogada de Erick Pulga pelo lado direito do campo, aos sete minutos da primeira etapa, o zagueiro Kanu recebeu um cruzamento na medida do atacante e cabeceou para abrir o marcador.

Dois minutos depois, o uruguaio Luciano Rodríguez recebeu na meia-lua, tabelou com Everton Ribeiro para sair na cara do gol e marcar o seu primeiro gol no jogo.

Com 15 minutos de jogo, Ademir recebeu pelo lado do campo e cruzou rasteira para Luciano Rodríguez marcar mais um tento na partida.

Já no segundo tempo, com nove minutos, Erick Pulga novamente criou uma grande chance após driblar o defensor do Colo Colo e tocou para Luciano Rodríguez marcar um hat-trick no confronto.

Aos 37 da etapa complementar, Cauly bateu um escanteio na medida para Kanu, que com um toque de peito de pé, colocou a bola para dentro.

Quatro minutos depois, Willian José marcou um golaço de falta, seu primeiro com a camisa do Bahia. Na altura da meia-lua, o atacante bateu no canto do goleiro, que não chegou na bola.