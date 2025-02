Com Do Bronx no corner, Gabriel Mosquitinho dá show e finaliza australiano no UFC 312

A última luta do card preliminar do UFC 312 deste sábado (8), além de brindar os fãs de MMA com grandes emoções, também trouxe a primeira vitória do 'Esquadrão Brasileiro' no evento. Com a presença de Charles do Bronx em seu corner, Gabriel Santos protagonizou um confronto eletrizante contra o atleta da casa, o australiano Jack Jenkins. Com um jiu-jitsu afiado, 'Mosquitinho' mostrou suas credenciais e finalizou seu adversário no terceiro round da disputa.

Com o resultado positivo, o brasileiro emplacou sua primeira sequência positiva no Ultimate, já que também vinha de vitória em setembro de 2024. Para além das credenciais, Mosquitinho mostrou coração no combate, pois quase foi nocauteado no primeiro assalto, ao ser atingido com um chute alto na cabeça. Com bom poder de recuperação, Gabriel Santos usou a luta agarrada e, posteriormente, também a trocação para virar o confronto a seu favor nos assaltos seguintes.

"Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. Quero agradecer ao meu time, 'Chute Boxe Diego Lima', minha família, ao meu filho, Vitinho, que nasce em março. E também a essa torcida incrível da Austrália que me recebeu de braços abertos", celebrou o brasileiro, ainda no octógono, após ter o braço erguido.

A luta

No início do combate, os lutadores trocaram chutes na coxa, medindo a distância dos golpes. Com um golpe surpreendente, Jenkins atingiu a cabeça de Gabriel com um chute que levou o brasileiro ao solo. Mesmo atordoado, Mosquitinho conseguiu fazer a guarda ativa e encaixar um justo triângulo. Após quase dar os três tapinhas em sinal de desistência, o australiano conseguiu se livrar da pegada, para delírio da torcida. No minuto final, Santos, atento ao perigo em pé, conseguiu encurtar a distância e derrubar Jack, caindo por cima e desferindo bons golpes no 'ground and pound' até o soar do gongo.

Na volta para o segundo round, Mosquitinho voltou mais ativo, com boas combinações, alternando cruzados, chutes e joelhadas. Atento ao perigo, Jenkins buscou o clinch, mas viu o brasileiro reverter a situação e aplicar uma bela queda. Com um jogo justo de jiu-jitsu, Gabriel alcançou a meia-guarda e passou a castigar Jack com cotoveladas de cima para baixo.

Nos segundos iniciais do terceiro e último round, Mosquitinho surpreendeu Jenkins com um chute frontal que abalou o australiano. Aproveitando o bom momento, o brasileiro encurtou e atacou as costas do rival, levando o confronto para o solo. Com um mata-leão apertado, Gabriel obrigou Jack a dar os três tapinhas em sinal de desistência, liquidando a fatura.

Confira os resultados do UFC 312 até então:

Gabriel 'Mosqutinho' venceu Jack Jenkins via finalização no terceiro round

Tom Nolan venceu Viacheslav Borshchev por decisão unânime

Wang Cong venceu Bruna Brasil por decisão unânime

Aleksandre Topuria venceu Colby Thicknesse por decisão unânime

Rong Zhu venceu Kody Steele por decisão unânime

Jonathan Micallef venceu Kevin Jousset por decisão unânime

Quillan Salkilld venceu Anshul Jubli por nocaute técnico no primeiro round