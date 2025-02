Classificação antecipada não mudará planejamento do Corinthians

Garantido nas quartas de final com quatro rodadas de antecedência, e com jogos da Copa Libertadores a disputar, o Corinthians deve seguir alternando reservas e titulares nas próximas rodadas.

O que aconteceu

Entre os três duelos restantes do estadual, a equipe alvinegra joga a primeira fase da Libertadores. O Corinthians encara a Universidad Central (VEN) em jogos de ida e volta nos dias 19 e 26 de fevereiro.

A comissão técnica entende que o Paulistão deve ser tratado com seriedade. Derrotas nas rodadas finais, ainda que não custem uma posição na tabela, poderiam gerar cobrança.

A grande sequência de jogos também é determinante para a decisão. A prioridade da comissão técnica é evitar lesões para as fases mais importantes de cada competição.

O planejamento não vai mudar em relação à rotação de jogadores. Quando você ganha, o entusiasmo é grande, mas quando perde, a frustração também é. Então vamos tratar cada jogo com importância. Vamos controlar as cargas, como temos feito até agora. Não vai mudar porque temos muitos jogos.

Ramón Díaz

O Corinthians tem clássico contra o Santos pela frente. Os times se enfrentam na próxima quarta (12), às 21h35 (de Brasília).

O que mais foi dito na coletiva

Martínez como ponta? O Martinez tem também essa dinâmica para jogar na ponta. Hoje, ele trocava com o Matheuzinho. Mas preferimos como volante. Para nós, é uma surpresa, porque é mais uma opção.

Defesa perfeita: A dupla central fez um jogo perfeito hoje. Os dois. E vai dar trabalho. O Félix também fez um bom jogo e também pode brigar. O João Pedro também. Os dois de hoje estiveram muito bem. E não vinha acontecendo nos últimos jogos. Eles fizeram um jogo perfeito. [...] Ninguém tem a titularidade assegurada.

Desempenho ruim nos clássicos: Não muda a nossa avaliação [perder o clássico]. Sempre queremos jogar bem o clássico, mas não deu. Há muitos fatores que definem. Queremos ganhar não só os clássicos, mas todos os jogos. Todos são importantes. Temos mais uma chance, mas desta vez é em casa. E em casa é diferente. É outra energia.

Possível duelo com Neymar: Sabemos da importância do Neymar, da classe. É um dos melhores do mundo. Mas não muda nada. A gente joga pelo Corinthians. Não podemos dar espaço, mas o trabalho é 11 contra 11, e Corinthians contra Santos. Temos a responsabilidade de vencer todos os jogos. Estamos felizes de ter um ídolo mundial no futebol brasileiro.