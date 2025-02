CBF divulga detalhes sobre confrontos da primeira fase da Copa do Brasil

Na tarde deste domingo, a CBF apresentou a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil, que teve seu sorteio realizado na última quinta. Informações como datas, locais e horários das partidas da competição foram divulgadas na tabela.

As primeiras partidas da Copa acontecerão no dia 18 deste mês. Os dias 19, 20, 25, 26 e 27 darão sequência a primeira fase.

Nesta etapa da competição, as partidas são disputadas em modelo de jogo único, com o mando de campo sendo da equipe pior colocada no ranking nacional da CBF.

Para a edição de 2025, também aconteceu uma mudança no regulamento. Antes, em caso de empate, a equipe visitante tinha vantagem e se classificava automaticamente. Agora, os resultados serão definidos via disputa de pênaltis.

A partida de abertura será entre o Atlético-MG e Tocantinópolis, às 19h30 (de Brasília), no Estádio João Ribeiro, dia 18.

Confira como ficou a tabela:

- 18 de fevereiro



19:00 Tocantinópolis-TO x Atlético-MG - João Ribeiro, Tocantins-TO



21:30 União Rondonópolis-MT x Vasco - Luthero Lopes, Rondonópolis-MT

- 19 de fevereiro



19:00 Santa Cruz-RN x Náutico - Frasqueirão, Natal-RN



19:30 Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa - Francisco Vasques, Belém-PA



19:30 São Raimundo-RR x Grêmio - Canarinho, Boa Vista-RR



19:30 Trem-AP x Brusque-SC - Zerão, Macapá-AP



19:30 Boavista-RJ x CSA - Elcyr Resende, Saquarema-RJ



20:00 CSE-AL x Tombense-MG - Juca Sampaio, Palmeira dos Índios-AL



20:00 Porto Velho-RO x Cuiabá - local indefinido



20:00 Capital-DF x Portuguesa-RJ - JK Paranoá, Brasília-DF



21:00 Independência-AC x Manaus - Arena da Floresta, Rio Branco-AC



21:30 ASA-AL x Atlético-GO - Coaracy da Mata, Arapiraca-AL

- 20 de fevereiro



20:00 Rio Branco-ES x Amazonas - Kleber Andrade, Cariacica-ES



21:30 Olaria x ABC - local indefinido

- 25 de fevereiro (terça-feira)



19:00 Maranhão x Vitória - Castelão, São Luís-MA



19:30 Maringá-PR x Juventude - Willie Davids, Maringá-PR



19:30 Barcelona-BA x Athletic-MG - Waldomiro Borges, Jequié-BA



20:00 Operário-MS x Criciúma - Jacques da Luz, Campo Grande-MS



21:30 Pouso Alegre-MG x Athletico - Manduzão, Pouso Alegre-MG



21:30 Operário VG-MT x Sport - Arena Pantanal, Cuiabá-MT

- 26 de fevereiro



16:00 Dourados-MS x Caxias-RS - Douradão, Dourados-MS



19:00 Guarany-RS x Altos-PI - local indefinido



19:00 Parnahyba-PI x Confiança-SE - Pedro Alelaf, Parnahyba-PI



19:00 FC Cascavel-PR x América-MG - Olímpico Regional, Cascavel-PR



19:30 Jequié-BA x Retrô-PE - Waldomiro Borges, Jequié-BA



19:30 Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA - Canarinho, Boa Vista-RR



19:30 Votuporanguense-SP x Aparecidense-GO - Arena Plínio Marin, Votuporanga-SP



19:30 Águia de Marabá-PA x Fluminense - local indefinido



20:00 Barcelona-RO x Nova Iguaçu-RJ - local indefinido



20:00 Maracanã-CE x Ferroviário-CE - Domingão, Horizonte-CE



20:00 União-TO x América-RN - Mirandão, Araguaína-TO



20:00 Oratório-AP x São José-RS - Zerão, Macapá-AP



21:00 Humaitá-AC x Operário-PR - Arena da Floresta, Rio Branco-AC



21:30 Concórdia-SC x Ponte Preta-SP - Domingos Machado, Concórdia-SC

- 27 de fevereiro



19:00 Ceilândia-DF x Coritiba - Abadião, Brasília-DF



19:30 Sergipe-SE x Ceará-CE - Arena Batistão, Aracaju-SE



20:00 Portuguesa-SP x Botafogo-PB - Canindé, São Paulo-SP



20:00 Rio Branco-ES x Novorizontino-SP - Kleber Andrade, Cariacica-ES



21:30 Sousa-PB x Red Bull Bragantino-SP - Marizão, Sousa-PB



21:30 Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO - Major Levy Sobrinho, Limeira-SP.