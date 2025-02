Madureira vence, e Botafogo perde a chance de ultrapassar rivais no Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Madureira venceu o Botafogo por 2 a 0 na tarde deste domingo, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). A partida foi válida pela nona rodada do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Wagninho ainda no primeiro tempo e Cauã Coutinho já nos minutos finais.

O resultado deixa o Botafogo em quarto lugar, com 12 pontos. O alvinegro poderia ter passado os rivais Flamengo e Vasco ainda com um jogo a menos (contra o rubro-negro). O Madureira sobe para sétimo, com também 12 pontos.

O Botafogo volta a entrar em campo na quarta-feira. O alvinegro faz clássico com o Flamengo às 21h30, no Maracanã, pela rodada atrasada. O Madureira joga no sábado, às 18h30, contra o Bangu.

O time alvinegro teve uma escalação bem mexida, principalmente pelas lesões na última rodada. Savarino e Artur sequer viajaram, assim como Bastos, que nem treinou durante a semana após lesão. Esses dois últimos são os que mais preocupam. Vitinho foi poupado, enquanto Serafim começou como titular.

Os torcedores protestaram bastante na reta final do jogo. A partida terminou ao som de "olé" e até Barboza levantou do banco para pedir que não fizessem isso. O técnico interino Carlos Leiria foi muito criticado.

Como foi o jogo

Foi um bom primeiro tempo em Cariacica. O Botafogo controlava a bola e teve um bom início, especialmente com as chegadas pelo lado, mas errou muito. Apesar de oito finalizações, faltou melhorar a pontaria. O time sentiu falta de um meia criativo para melhorar as chegadas.

O Madureira entrou com a proposta clara de jogar no contra-ataque. Com saídas de qualidade, a equipe teve boa movimentação, marcou bem e foi eficiente quando a oportunidade se apresentou. A notícia ruim foi a perda de Marcelo logo aos 20 minutos. Ele sentiu e foi substituído por Rodrigo Lindoso, ex-Botafogo.

O Madureira tentava desacelerar o ritmo do jogo, enquanto o Botafogo voltou do intervalo tentando arriscar mais. Os times foram para as alterações tentando mudar as dinâmicas e uma delas foi a saída de Patrick de Paula. Em uma função diferente, ele não foi muito bem, mas saiu bastante aplaudido por torcida e companheiros.

O jogo ficou bastante lento e o Botafogo não conseguia impor um ritmo bom para tentar buscar o resultado. Aos 25, Carlos Leiria apostou na entrada de Igor Jesus após vários pedidos da torcida para dar volume e fazer a bola chegar mais ao ataque. Faltava, porém, mais imaginação para armar as jogadas. Nos últimos minutos, Matheus Martins foi acionado como a cartada final, mas não adiantou. O Madureira saiu em grande contra-ataque aos 38 minutos e fechou a conta com Cauã Coutinho em grande falha de marcação. Era o momento mais promissor dos mandantes. A torcida criticou muito e jogou objetos no técnico interino alvinegro.

Lances importantes

A primeira. Aos sete minutos do primeiro tempo, Cauã Coutinho arriscou o chute rasteiro e Léo Linck saiu bem para defender.

Salvou. Aos 18, Ponte foi lançado na direita e cruzou rasteiro para a infiltração de Kayke Queiroz. Ele chapou de primeira e Mota fez a defesa. Patrick de Paula ainda tentou aproveitar o rebote, mas não conseguiu.

Incrível. Aos 25, Mateo Ponte recebeu aberto na direita e cruzou na segunda trave. Yarlen cabeceou e Mota fez um milagre. No rebote, Alex Telles tentou, mas o goleiro novamente fechou o espaço e salvou.

0x1. Aos 29, Jefferson Victor puxou o contra-ataque e abriu em Wallace. Ele dominou e cruzou para Wagninho, que cabeceou no contrapé do goleiro. O assistente deu o impedimento, mas, após análise do VAR, o lance foi validado.

Perto. Aos 36, Alex Telles cobrou falta direto no gol e a bola passou muito perto do ângulo esquerdo.

Mandou seguir. Aos 40, Wallace invadiu a área e levou um tranco de Serafim. O Madureira pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Raspou. Aos quatro minutos do segundo tempo, Patrick de Paula soltou uma pancada de canhota no gol, mas a bola passou perto da trave esquerda e saiu.

Por pouco. Aos 13, no primeiro lance dele no jogo, Minho recebeu na esquerda, trouxe para dentro e bateu. A bola passou bem rente à trave do Botafogo.

Perdeu. Aos 18, Mateo Ponte recebeu com espaço na direita, ajeitou e cruzou. Cuiabano infiltrou e subiu sozinho para cabecear para fora.

Que isso. Aos 20, o Botafogo chegou pela esquerda e Cuiabano fez lindo cruzamento na área. Kauê entrou com liberdade na área, mas perdeu o tempo da bola ao tentar o chute e mandou para fora.

Ficou na bronca. Aos 29, Kayke disparou e dividiu com Wallace, mas acabou derrubado. Ele pediu pênalti, mas o árbitro deu apenas o escanteio.

0x2. Aos 38, Vitinho perdeu a bola na entrada da área e o Madureira recuperou, saindo em contra-ataque. Evandro passou por Danilo Barbosa, que acabou desviando o cruzamento e encobriu Léo Linck, explodindo no travessão e voltando em Cauã Coutinho. O meio-campo cabeceou sozinho para ampliar.

Ficha técnica

Botafogo 0x2 Madureira - 9ª rodada do Carioca

Data e hora: 9 de fevereiro de 2025, às 16h

Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Wallace Muller Barros Santos

VAR: Grazianni Maciel Rocha

Cartões amarelos: Jean Viana, Fubá (MAD), Marlon Freitas (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Wagninho (aos 29 minutos do primeiro tempo), Cauã Coutinho (aos 38 minutos do segundo tempo)

Botafogo: Léo Linck; Mateo Ponte, David Ricardo, Serafim (Matheus Martins), Alex Telles (Cuiabano); Danilo Barbosa, Patrick de Paula (Kauê), Newton; Yarlen (Vitinho Vaz), Kayke e Rafael Lobato (Igor Jesus). Técnico: Carlos Leiria.

Madureira: Mota; Celsinho, Marcão, Jean Viana, Fubá (Minho); Caio Felipe (Evandro), Coutinho, Wagninho, Marcelo (Rodrigo Lindoso); Jefferson (Maranhão) e Wallace (Lucas Paraíba). Técnico: Daniel Neri.