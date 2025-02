Botafogo poupa o time e perde para o Madureira pelo Campeonato Carioca

O Botafogo poupou o time titular e perdeu para o Madureira por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.

Em função da sequência de jogos e também pensando nos próximos compromissos, o técnico Carlos Leiria optou por rodar bem o time do Botafogo. O Fogão parou em Mota, goleiro do Madureira, e foi vulnerável aos contra-ataques do rival.

Após emplacar três vitórias seguidas no Carioca, o Botafogo voltou a perder e está com a posição no G-4 ameaçada. Com 12 pontos em oito jogos, o Fogão está na quarta colocação do Estadual. O Madureira também tem 12 pontos, em nove partidas, e está na sétima colocação.

O Botafogo, agora, vai reencontrar o Flamengo, rival que levou a melhor na Supercopa Rei. O clássico, válido pela 7ª rodada, será nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Já o Madureira visita o Bangu, sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada.

O duelo entre Botafogo e Madureira

O técnico Carlos Leiria rodou o time e apostou em uma equipe bem modificada contra o Madureira. Apenas Alex Telles, que não atuou na última rodada, foi o único considerado titular que iniciou o duelo deste domingo. O jogo marcou a estreia do goleiro Léo Linck e do zagueiro David Ricardo.

O Botafogo tomou a iniciativa do jogo. Aos 13 minutos, Patrick de Paula arriscou da meia-lua. A bola foi para fora. O Madureira respondeu dois minutos depois. Wagninho recebeu na área e finalizou. Léo Linck defendeu.

O Fogão quase abriu o placar aos 18 minutos. Ponte cruzou da direita e Kayke completou, mas Mota salvou o Madureira. Um minuto depois, Yarlen dividiu com Marcão na área e pediu pênalti. O árbitro Wallace Rogério Rufino de Lima mandou o jogo seguir. O Botafogo chegou bem novamente pela direita aos 25 minutos. Ponte cruzou e Yarlen cabeceou. Mota fez grande defesa. No rebote, Alex Telles também parou no goleiro do Madureira.

O Tricolor Suburbano deu o bote aos 29 minutos. Após contra-ataque, Wallace levantou na medida para Wagninho. Ele cabeceou para o gol. A arbitragem assinalou impedimento. Entretanto, o VAR apontou posição legal: 1 a 0 para o Madureira.

Aos 36 minutos, Alex Telles cobrou falta da intermediária e assustou Mota. A bola foi para fora. O Madureira ficou na bronca com a arbitragem de Wallace Rogério Rufino de Lima. Aos 40 minutos, Wallace invadiu a área e foi empurrado por Serafim. O árbitro nada marcou, enquanto o Tricolor Suburbano pediu pênalti. O Madureira foi para o intervalo em vantagem.

O Botafogo voltou para o segundo tempo com duas alterações. Cuiabano entrou no lugar de Alex Telles e Vitinho Vaz substituiu Yarlen. Aos quatro minutos, Patrick de Paula cobrou falta da entrada da área e mandou à esquerda.

Aos 13 minutos, o Madureira quase ampliou. Minho, que havia acabado de entrar no lugar de João Fubá, recebeu na área e bateu para fora, à esquerda, com perigo.

O Botafogo criou aos 20 minutos. Cuiabano cruzou da esquerda e encontrou Kayke na área, mas ele finalizou mal e mandou para fora. Cinco minutos depois, Carlos Leiria colocou Igor Jesus no lugar de Rafael Lobato.

Aos 29, Kayke arrancou em velocidade, invadiu a área e caiu após disputar o lance com Wallace, que chegou a puxar a camisa do atacante do Botafogo. A arbitragem mandou o jogo seguir. Quatro minutos depois, Igor Jesus finalizou e obrigou Mota a fazer mais uma defesa.

Carlos Leiria colocou o Botafogo ainda mais ao ataque. Aos 37 minutos, Matheus Martins entrou no lugar de Serafim. O Madureira ampliou no minuto seguinte. Após contra-ataque, Evandro, alteração de Daniel Neri, acertou o travessão. No rebote, Cauã Coutinho fez 2 a 0. O Tricolor Suburbano ficou com a vitória no Kleber Andrade.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 2 MADUREIRA

Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica (ES)



Data: 09/02/2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima



Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Wallace Muller Barros Santos



VAR: Grazianni Maciel Rocha



Cartão amarelo: Jean e João Fubá (Madureira) e Marlon Freitas (Botafogo)



Cartão vermelho:



Gols:



Botafogo:



Madureira: Wagninho, aos 29? do 1ºT, e Cauã Coutinho, aos 38? do 2ºT

BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte, Serafim (Matheus Martins), David Ricardo e Alex Telles (Cuiabano); Danilo Barbosa, Patrick de Paula (Kauê) e Newton; Yarlen (Vitinho Vaz), Rafael Lobato (Igor Jesus) e Kayke. Técnico: Carlos Leiria.

MADUREIRA: Mota; Celsinho, Marcão, Jean e Caio Felipe (Evandro); João Fubá (Minho), Wagninho, Marcelo (Rodrigo Lindoso), Cauã Coutinho e Wallace (Lucas Paraíba); Jefferson Victor (Geovane Maranhão). Técnico: Daniel Neri.