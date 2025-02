Botafogo corre atrás da quarta vitória seguida para se manter no G-4 da Taça Guanabara

Apesar de ter conquistado três vitórias consecutivas na Taça Guanabara, o Botafogo ainda não conseguiu convencer seu torcedor. Desta forma vai defender a sua presença na zona de classificação nas semifinais diante do Madureira, neste domingo, às 16h, no Estádio Kleber Andrade (ES), pela nona rodada.

Na última rodada, o Botafogo venceu por 1 a 0 o Nova Iguaçu, em Moça Bonita, atingindo os 12 pontos, em quarto lugar. Em contrapartida, o Madureira chega após perder por 1 a 0 para o Sampaio Corrêa, em sua casa, no estádio Aniceto Moscoso. Está em nono lugar, com nove pontos.

A baixa no campeão brasileiro e da Libertadores de 2024 será o zagueiro Bastos. Ele até voltou no jogo passado, porém, sentiu uma lesão no joelho e está vetado. Na verdade, ele passou um longo período longe dos gramados por causa de uma lesão na coxa direita.

Os problemas do setor defensivo são motivos de grande preocupação. O jovem Serafim, escolhido para entrar no último jogo na vaga de Bastos, também deixou o gramado de Moça Bonita com dores musculares e também é dúvida. Recentemente, Lucas Halter, que era a primeira opção defensiva, acertou sua ida para o Vitória.

Anunciado como reforço no início desta semana, David Ricardo pode ser o substituto de Bastos. O ex-defensor do Ceará já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e pode receber sua primeira chance. O volante Danilo Barbosa, que já foi improvisado no setor em algumas ocasiões, corre por fora na disputa.

O atacante Artur também preocupa. Ele foi substituído no primeiro tempo do último jogo, alegando dores na coxa esquerda. Devido a sua provável ausência, o jovem Rafael Lobato ter nova oportunidade como titular. Ele atuou, e bem, no clássico diante do Fluminense, na vitória botafoguense por 2 a 1.

Por outro lado, desfalques contra o Nova Iguaçu, Alex Telles e Allan podem retornar contra o Madureira. O lateral-esquerdo estava com um ferimento no pé, enquanto o volante não atuou por conta de um desconforto muscular.

O técnico Carlos Leiria falou sobre o planejamento da comissão técnica visando a sequência de jogos. "A nossa intenção era começar a dar ritmo para os jogadores que estão retornando e conhecer outros à medida que a competição vai avançando. Agora vai ser avaliar cada caso, juntamente com o núcleo de saúde e performance. A partir disso, vamos projetar a equipe para este jogo."

Ainda sonhando com uma vaga na próxima fase do Estadual, o Madureira quer se recuperar após derrota em casa. O técnico Daniel Neri deve repetir a base que foi utilizada nas últimas partidas.

Entre os seus destaques está o volante Rodrigo Lindoso, que atuou pelo Botafogo de 2015 até 2018. O veterano é a principal contratação do clube para a temporada, e também tem passagens por clubes como Fluminense, Internacional, Ceará e Operário-PR.

Além dele, os meias Marcelo e Renato Henrique aparecem como os principais nomes do setor ofensivo. O primeiro, que veste a camisa 10, é considerado a mente pensante do time. Até o momento, ambos marcaram dois gols no estadual.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X MADUREIRA

BOTAFOGO - John; Vitinho, David Ricardo (Serafim), Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Rafael Lobato, Igor Jesus e Matheus Martins. Técnico: Carlos Leiria (Interino)

MADUREIRA - Mota; Celsinho, Marcão, Jean Viana e Evandro; Rodrigo Lindoso, Wagninho, Marcelo e Renato Henrique; Minho e Hugo Cabral. Técnico: Daniel Neri

ÁRBITRO - Wallace Rogério Rufino de Lima (RJ).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).