Bia Haddad é quebrada seis vezes e cai na estreia no WTA 1000 de Doha

Com mais uma atuação inconsistente, Beatriz Haddad Maia foi eliminada do WTA 1000 de Doha já neste domingo, na primeira rodada. A brasileira, atual número 16 do mundo, teve seu serviço quebrado seis vezes e acabou derrotada pela polonesa Magdalena Frech (#28) por 6/4, 3/6 e 6/2.

Bia, que venceu os três primeiros confrontos diretos contra Frech na carreira, ainda lidera no retrospecto, mas por muito pouco, já que a polonesa levou a melhor nos últimos dois jogos. No ano passado, em Wuhan, fez 6/3 e 6/2. Agora, o placar geral é de 3 a 2 para a brasileira.

A paulista de 28 começou bem a partida deste domingo, quebrando o saque de Frech e fazendo 3/0, mas a europeia, menor irregular, venceu cinco games seguidos depois disso para abrir 5/3. Pouco depois, fechou a parcial em 6/4.

O segundo set também começou com Bia abrindo 3/0 e perdendo o saque eu seguida, mas Frech não conseguiu empatar desta vez. Haddad Maia somou nova quebra no sexto game, abriu 4/2 e manteve a dianteira até fazer 6/3.

A parcial decisiva começou ao contrário. Agora, foi Frech quem abriu 3/0. A polonesa esteve até muito perto de abrir 5/1 quando a brasileira sacou em 1/4 e 0/30. Bia, contudo, se recuperou, salvou o serviço e ganhou moral, mas não conseguiu aproveitar o momento. Frech confirmou o serviço de zero para fazer 5/2, e a brasileira voltou a dar pontos de graça na sequência. Sacando em 30/30, Bia errou um forehand para dar um match point à rival. A polonesa aproveitou e foi ao ataque, conseguindo a quebra e a vitória no ponto seguinte.

Classificada para a segunda rodada, Frech agora vai encarar em Doha a vencedora do jogo entre sua compatriota Magda Linette e a russa Veronika Kudermetova.

Começo de temporada ruim

A partida deste domingo foi a sétima de Haddad Maia na temporada 2025 e, até agora, a paulista soma apenas duas vitórias, que vieram sobre Julia Riera (#146 do mundo na ocasião) e Erika Andreeva (#86), ambas no Australian Open. Na United Cup, Bia perdeu os dois jogos que fez (Xinyu Gao, #175, e Laura Siegemund, #80). No WTA de Adelaide, outra queda na estreia (Madison Keys, #20).