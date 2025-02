Batalha! Luta entre Israel Adesanya e Kelvin Gastelum é induzida ao Hall da Fama do UFC

Durante a transmissão oficial do card principal do UFC 312, no último sábado (8), uma das lutas mais emocionantes e sangrentas da história do Ultimate teve sua importância exaltada. À época, em abril de 2019, Israel Adesanya e Kelvin Gastelum protagonizaram uma batalha épica de cinco rounds pelo cinturão interino dos pesos-médios (84 kg). Quase seis anos depois, o duelo marcante foi induzido ao Hall da Fama da empresa.

Recheada de reviravoltas, a luta disputada no UFC 236, em Atlanta (EUA), é lembrada até hoje pelos fãs de MMA como uma das mais impactantes da história do esporte. Invicto à época, Adesanya pela primeira vez na carreira foi testado até o limite. No intervalo do quarto para o quinto assalto, o nigeriano exibia um rosto totalmente inchado e machucado. Mas foi na última parcial que 'Izzy' deu show, aplicando três knockdowns em Gastelum, que resistiu e evitou o nocaute. Ao fim dos 25 minutos, Israel foi declarado vencedor via decisão unânime dos juízes.

"A luta entre Israel Adesanya e Kelvin Gastelum no UFC 236 foi uma das lutas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Foi uma guerra absoluta com o título interino em jogo. Parabéns ao Israel Adesanya e ao Kelvin Gastelum por protagonizarem uma luta que será lembrada para sempre", exaltou Dana White, presidente da liga, através de um comunicado enviado à imprensa.

Adesanya presente na arena

Presente na 'Qudos Bank Arena', em Sydney (AUS), Adesanya foi aplaudido de pé por uma multidão de fãs no momento do anúncio (veja abaixo ou clique aqui). O nigeriano fez questão de apontar para a câmera e mencionar o nome de Gastelum, que não estava 'in loco' para também ser reconhecido pela indução ao Hall da Fama. Além de emocionante, o duelo foi crucial para a carreira do nigeriano que, na rodada seguinte, unificaria os títulos até 84 kg ao desbancar o até então campeão linear Robert Whittaker.

