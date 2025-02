Barcelona goleia Sevilla fora de casa e se aproxima dos líderes no Espanhol

O Barcelona deu continuidade à sua boa fase, goleou o Sevilla por 4 a 1, com um de Raphinha, neste domingo e fechou a 23ª rodada do Campeonato Espanhol com 48 pontos, a dois pontos do líder Real Madrid e a um do vice Atlético de Madrid. Foi a terceira vitória seguida no Nacional do time dirigido por Hansi Flick, que não perde há 11 jogos contando todas as competições.

O resultado deste domingo em Sevilha é a segunda goleada seguida do Barcelona. Na quinta-feira, o time fez 5 a 0, também fora de casa, no Valência e avançou às semifinais da Copa do Rei. Na próxima rodada, o Barcelona volta a jogar em casa e recebe o Rayo Vallecano no dia 17. O Sevilla ocupa a 13ª posição, com 28 pontos, e enfrenta o lanterna Valladolid no domingo.

O Barcelona começou o jogo em alta intensidade e abriu o placar logo aos 7 minutos, com Lewandowski, artilheiro do campeonato com 19 gols, em jogada bem executada após cobrança de escanteio. O Sevilla conseguiu empatar no minuto seguinte, com Vargas. Apesar de ter mais de 70% de posse de bola, o Barcelona não conseguiu terminar a primeira etapa em vantagem.

No segundo tempo, a missão do Barcelona foi facilitada com um gol logo no começo. Após Pedri levantar a bola na área, Fermin Lopez cabeceou diante do goleiro Nyland e marcou a 1 minuto de jogo. Em ótima fase, o brasileiro Raphinha ampliou aos 10 minutos. Ele recebeu passe de Cubarsi, driblou um rival e bateu cruzado de fora da área. Foi o 13º gol do atacante, que só marcou menos do que Lewandowski e Mbappé, autor de 16 tentos.

O Barcelona teve Fermin Lopez expulso aos 17 minutos, mas mesmo com um homem a menos conseguiu conduzir a partida e marcou o quarto gol aos 44 minutos, com Eric Garcia.