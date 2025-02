Barcelona bate o Sevilla e volta à briga direta pelo título do Espanhol

Pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, neste domingo, o Barcelona visitou o Sevilla no Estádio Ramon Sanchez e venceu por 4 a 1. Lewandowski, Fermín López, Raphinha e Eric Garcia marcaram para os Culés. Ruben Vargas diminuiu para os mandantes.

A equipe catalã ocupa a terceira colocação e, agora com 48 pontos, voltou à briga direta pelo título da LaLiga, diminuindo a diferença para o segundo colocado Atlético de Madrid para um ponto e em relação ao líder Real Madrid para dois.

O Sevilla ocupa a 13ª posição da competição com 23 pontos.

No próximo dia 17, o Barça volta a campo para encarar o Rayo Vallecano às 17h (de Brasília) pelo Campeonato Espanhol, no Estádio Olímpico de Barcelona. Enquanto o Sevilla visita o Real Valladolid no Estádio José Zorrilla no próximo domingo, às 12h15 (de Brasília), também pelo Espanhol.

Os gols do confronto

Com seis minutos da primeira etapa, Inigo Martínez recebeu um passe pelo alto na área. De cabeça, o zagueiro conseguiu passá-la para Lewandowski, que marcou seu 700º gol na carreira.

Um minuto depois, o Sevilha atacou com velocidade, Saul disparou pela direita e, na frente do gol, rolou para Ruben Vargas empatar o embate.

Já no segundo tempo, com apenas um minuto de bola rolando, Pedri conseguiu um lançamento preciso para dentro da pequena área, Fermín López aproveitou e cabeceou para dentro do gol, retomando a liderança do placar.

Aos 10 minutos, o brasileiro Raphinha recebeu a bola pouco antes da meia-lua, driblou o defensor com um movimento curto e bateu cruzado de direita, marcando um golaço para os Culés.

Para fechar o caixão, com 44 no relógio, Raphinha cruzou uma falta na área, que passou direto da primeira trave, chegando à segunda para o zagueiro Eric Garcia marcar o último gol da partida de cabeça.