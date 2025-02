Autor do gol palmeirense, Flaco López lamenta falta de "eficácia" contra o Água Santa

Neste domingo, em confronto válido pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Palmeiras visitou o Água Santa no Estádio Mané Garrincha, empatou por 1 a 1 e saiu da zona de acesso à próxima fase. Em entrevista pós-jogo, Flaco López, autor do gol palmeirense, lamentou o resultado e a falta de "eficácia" do Verdão, mas deixou claro que a equipe continuará em busca da classificação até o fim.

"Acho que faltou um pouquinho de eficácia, está começando o ano. Acho que estamos muito bem, temos que continuar. Não é o resultado que esperávamos, mas ainda falta muito. A gente vai continuar lutando e trabalhando para nos classificarmos e, se Deus quiser, vamos lutar por mais um ano consecutivo no Paulistão", declarou o atacante, em entrevista à CazéTV.

Com o resultado, o Alviverde chegou aos 13 pontos, agora na terceira colocação do Grupo D, e saiu da zona que garante o acesso às quartas de final do Estadual. No momento, o Palmeiras se encontra com dois pontos a menos que a Ponte Preta, vice-líder da chave.

O Verdão volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando visita a Inter de Limeira, no Limeirão, pela nona rodada do Paulistão.