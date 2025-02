Professora aposentada vira crossfiteira e bomba nas redes aos 63 anos

A professora aposentada Gina Lapertosa, de 63 anos, tem uma vida completamente diferente da que levava antes: hoje ela é praticante de CrossFit e se tornou um ícone nas redes sociais.

Quem é Gina Lapertosa?

Gina Lapertosa nasceu em Paracatu (MG). Ela jogou vôlei pela equipe da escola que frequentava e praticou natação durante muitos anos. Enquanto isso, atuava como professora do ensino infantil.

Uma lesão no ombro atrapalhou a natação. O problema em decorrência de todo o esforço fez com que Gina parasse de praticar o esporte.

A entrada no CrossFit veio após acidente de moto e influência da filha. Gina teve fratura no pé causada pelo acidente e precisou fazer fisioterapia após a cirurgia. Durante a recuperação, uma de suas filhas fez uma aula de CrossFit e aconselhou que ela desse uma oportunidade. Desde então, nunca mais saiu.

Gina pratica CrossFitt há quase oito anos. Ela fez a primeira aula na modalidade aos 55 anos.

A competitividade levou Gina a disputar o CrossFit Games, campeonato mundial da modalidade, em 2024. O desempenho ficou acima do esperado: ela terminou a competição máster em 4° lugar na categoria entre 60 e 64 anos.

Mais do que atleta

Gina não investiu só no CrossFit. Aos 63 anos, ela se tornou um ícone nas redes sociais e tem 964 mil seguidores no Instagram.

A entrada nas redes sociais não foi planejada. Gina, que não gostava muito de fazer publicações, foi motivada por uma amiga e pelo seu psicólogo a compartilhar a evolução.

Não me via fazendo isso, achava um saco ter que ficar arrumada para gravar, e eu só queria treinar e socializar. Até que um dia, uma amiga sugeriu que eu filmasse para ver meu progresso e me corrigir. Depois, fui incentivada por um psicólogo a filmar e compartilhar, e minha filha me ajudou. No início, eu achava estranho, mas logo comecei a ver o impacto positivo. Gina Lapertosa à Marie Claire

A crossfiteira compartilha diversos tipos de conteúdo. Além da rotina de treinos, a atleta mostra detalhes do seu dia a dia, posa com looks e publica vídeos motivacionais.