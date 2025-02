Alexandre Mattos detona VAR de Cruzeiro x Atlético-MG: 'Dudu foi pisoteado'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Mattos, fez um pronunciamento depois da derrota no clássico contra o Atlético-MG para criticar a arbitragem e a Federação Mineira. Mattos apontou quatro fatos que incomodaram a diretoria cruzeirense por ocasião do jogo no Mineirão:

A não expulsão de Lyanco após pisar em Dudu, ainda no primeiro tempo.

Na expulsão de Gabigol, o árbitro inicialmente disse, segundo Mattos, que Lyanco tinha abaixado a cabeça.

O fato de a arbitragem de campo ser toda de Minas Gerais. O Cruzeiro quer arbitragem de outro estado nos próximos clássicos.

Um suposto benefício a rivais nos trâmites na Federação Mineira.

O que Alexandre Mattos disse:

"Venho falar de fatos que aconteceram e vêm acontecendo com o Cruzeiro já de longa data. Desde quando chegamos aqui, a gente escuta aquela situação de que o Cruzeiro vem acumulando algumas situações que o Cruzeiro entende serem maléficas ao clube, isso já vem de alguns anos. A gente buscou acreditar, confiar, conversar, ser profissional da maneira que tem que ser, só que aí a gente vai aos fatos".

O fato um. "Hoje, pouco antes da expulsão do Gabriel, um pisão — na nossa visão, de maneira proposital — onde todos acompanharam. Não teve ou o árbitro não quis a chamada do VAR. E o VAR teve papel fundamental no jogo de hoje. Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão. Deveria ser no mínimo questionado nas imagens e isso foi antes da expulsão do Gabriel. Infelizmente não aconteceu".

Fato dois. "No lance do Gabriel, pessoas da comissão técnica do Cruzeiro que estavam ali próximas me relataram agora no vestiário que o próprio árbitro de campo dizia: "Não, ele abaixou a cabeça, não, ele abaixou a cabeça". E o VAR insistindo na expulsão, acredito eu. Tanto é que o juiz estava defendendo o lance, que ele abaixou a cabeça e aí depois vai lá e expulsa porque alguém ficou na cabeça dele. Nós vamos pedir as gravações do lance do Dudu e do lance do Gabriel.

Fato três. "A arbitragem era toda mineira, né? Os três árbitros, né? O central e os dois bandeiras. Aí fica o questionamento: por que veio o VAR lá do Paraná? Não entendi essa. A gente sabe que o nosso rival, o treinador, é de Curitiba, né? Estranho, no mínimo, isso. Pra que, né?

Fato quatro. "A federação precisa, de uma vez por todas, ser uma federação isenta, correta, transparente. A gente exige isso. O Cruzeiro começou o campeonato tendo que mover uma montanha para fazer uma mudança de jogo. E é uma montanha muito grande, muito grande. Eu sei que eu participei ativamente do processo, Pedro Lourenço participou ativamente do processo e mudaram, né? Meio que na pressão enorme que a gente fomentou para mudar o jogo, todo mundo lembra do caso. E aí vem o treinador do Atlético publicamente falar que jogaria na quinta. E aí, 24 horas depois, o jogo é na terça. Não teve que mover montanha, só uma entrevista aqui. Enfim, são coisas corriqueiras que vêm acontecendo com o Cruzeiro.

Efeito no jogo. "O VAR, sim, decisivo no jogo por dois pesos e duas medidas, com o lance do Dudu. Um pisão, na minha maneira de ver, covarde. O cara pisa no braço dele. Depois o lance da insistência (contra o Gabigol), tem que expulsar, tem que expulsar, tem que expulsar. Também não vamos aqui falar que não erramos, não vamos aqui falar que não temos que melhorar".

Arbitragem de fora. "É importante, já vai deixar claro que qualquer clássico para frente não temos a confiança mais em ter arbitragem mineira. Queremos arbitragem de fora, isso já fica claro. Amanhã, nós já estamos mandando ofício. Não sei por que o VAR que veio de Curitiba estava aqui, depois deve ter uma explicação e eu escuto ela. Mas definitivamente ele nunca mais vai participar de um jogo do Cruzeiro. Arbitragem fora é o que se pratica no Brasileirão. A gente tem que dar razão para a CBF e nós já vamos pedir isso, exigir isso. Se não colocar, a responsabilidade será de quem não colocou. E o torcedor vai estar sempre sabendo, ciente das coisas".