Alex Sandro tem lesão na coxa e vai desfalcar o Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo vai perder o lateral-esquerdo Alex Sandro por algumas semanas. O jogador teve uma lesão muscular Grau 1 na coxa esquerda.

O que aconteceu

Alex Sandro se machucou contra o Fluminense. Ele saiu aos sete minutos depois de sentir um incômodo por precaução.

O jogador passou por exames neste domingo. Ele iniciou tratamento ainda no banco e fez uma ressonância magnética para entender o tamanho do problema.

A tendência é que Alex Sandro fique entre duas e três semanas fora. Ele com certeza perderá os clássicos com Botafogo e Vasco e provavelmente o duelo com o Maricá pela última rodada da Taça Guanabara no dia 22. O Fla vai determinar um período mais exato no retorno ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira.

Ayrton Lucas deve ganhar a vaga. O lateral já vinha sendo o escolhido quando Alex Sandro não estava disponível.