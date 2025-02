Água Santa x Palmeiras vai passar no YouTube? Saiba onde assistir

Água Santa e Palmeiras se enfrentam hoje (9), às 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir Água Santa x Palmeiras no Paulistão?

A partida será transmitida pelo UOL Play (streaming).

A narração será de Henrique Guidi e os comentários de Alicia Klein e Paulo Massini.

O Palmeiras ocupa a vice-liderança do Grupo D, somando 12 pontos. Por outro lado, o Água Santa está na última posição do Grupo C, com apenas 4 pontos.

O Verdão busca reencontrar o caminho das vitórias após empatar no clássico contra o Corinthians. Apesar de ter um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, a equipe de Abel Ferreira não conseguiu marcar o segundo gol e ficou no 1 a 1 — Estevão ainda desperdiçou um pênalti nos acréscimos.

Já o Água Santa chega abalado após sofrer uma goleada na rodada anterior. Atuando em Campinas, o Netuno não resistiu ao Guarani e foi derrotado por 4 a 0.

Água Santa x Palmeiras -- Campeonato Paulista