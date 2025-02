Palmeiras só empata com lanterna e se complica em classificação do Paulista

Água Santa e Palmeiras empataram em 1 a 1, neste domingo (9), no estádio Mané Garrincha, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Flaco López abriu o placar para o Palmeiras, mas Willen empatou para o Água Santa.

Resultado complica Palmeiras na classificação do Paulistão. O time de Abel Ferreira foi a 13 pontos com o empate, e neste momento está fora da zona de classificação para a próxima fase. O São Bernardo lidera o Grupo D com 16 pontos, a Ponte Preta tem 15 e o Velo Clube tem 5.

O empate também não ajuda o Netuno. O Água Santa foi a cinco pontos, segue como lanterna do Grupo C e ainda é um dos piores times do campeonato. A equipe entrou em campo como lanterna, mas o empate deixa a Inter de Limeira com o posto — que também tem 5 pontos, mas sem nenhuma vitória.

O Alviverde volta a campo na próxima quinta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), contra a Inter de Limeira, no estádio Major José Levy Sobrinho.

Já o Água Santa joga na quarta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), contra a Portuguesa, na Arena Inamar, em Diadema.

Palmeiras marca gol relâmpago, mas não amplia

Flaco López comemora gol do Palmeiras sobre o Água Santa em jogo do Paulistão Imagem: DIOGO NEVES DE CARVALHO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Palmeiras entrou em campo com um time muito alternativo e cheio de testes, mas conseguiu acalmar a ansiedade com um gol relâmpago de Flaco López. Logo aos três minutos, o argentino aproveitou um vacilo da defesa e marcou de cobertura.

A vantagem logo cedo no placar obrigou o Água Santa a se lançar ao ataque, e o Palmeiras criou boas chances com mais espaço no campo. O goleiro Luan, do Água Santa, foi importante para manter a desvantagem em apenas um gol.

Quem com ferro fere...

Willen Mota comemora gol em Água Santa x Palmeiras, jogo do Paulistão Imagem: Júlio César Silva/Ag Paulistão

Se foi o Palmeiras que marcou um gol relâmpago na primeira parte, o Água Santa chegou ao empate da mesma forma. Naves e Marcos Rocha erraram a linha de impedimento, e Willen apareceu completamente cara a cara com Weverton. O atacante encheu o pé e não deu chances de defesa para Weverton.

Com o empate no placar, Abel Ferreira recorreu a alguns titulares: Richard Ríos, Raphael Veiga, Estêvão e Facundo Torres. Mesmo assim, o Palmeiras não conseguiu criar boas jogadas de ataque e não chegou ao segundo gol. Foi mais um jogo onde a equipe sofreu para criar jogadas no setor ofensivo.

Lances importantes

Flaco López abre o placar para o Palmeiras. Logo aos 3 minutos do 1º tempo, o zagueiro Robles se atrapalhou na hora de proteger a bola e perdeu para Flaco López. O argentino ficou cara a cara com o goleiro Luan e só tocou por cima para abrir o placar.

Palmeiras chega bem, mas para no goleiro adversário. Aos 21 minutos do 1º tempo, Mayke fez grande jogada pelo lado direito e tocou para Maurício. O meia bateu forte de pé esquerdo, mas Luan fez boa defesa e salvou o Água Santa.

Flaco López quase faz o segundo. Aos 40 minutos, Flaco López aproveitou nova trapalhada da defesa do Água Santa, roubou a bola e disparou em contra-ataque de dois contra um. O atacante preferiu a jogada individual ao passe para Maurício e parou no goleiro Luan, que espalmou para escanteio.

Água Santa empata o jogo. Aos 2 minutos do 2º tempo, Willen apareceu nas costas da defesa, Marcos Rocha deu condição, e o atacante soltou a bomba sem chances para Weverton.

Fabinho quase marca para o Palmeiras. Aos 7 do 2º tempo, o volante girou dentro da área e bateu cruzado, a bola passou raspando a trave direita de Luan.

Facundo Torres quase faz de cabeça. Aos 34, Facundo apareceu como centroavante e completou de cabeça. A bola passou muito perto da trave do goleiro Luan.

Luan evita gol de Rony. Aos 42, o atacante do Palmeiras recebeu na entrada da área, soltou a bomba, e Luan voou para espalmar para escanteio.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA x PALMEIRAS

Data e horário: 9 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)

Competição: 8ª rodada do Campeonato Paulista

Local: estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Leandro Matos Feitosa

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Wesley Dias, Ynaiã, Davi, Diogo Batista e Robles (AGS); Richard Ríos e Flaco López (PAL)



Gols: Flaco López (PAL), aos 3 minutos do 1° tempo; e Willen (AGS), aos 3 minutos do 2º tempo

ÁGUA SANTA: Luan; Ynaiã, Rafael Vaz, Robles e Renan Castro; Wesley Dias (Fábio Sanches), Ramon e Davi Gomes; Willen (Ademilson), Mike (Diogo Batista) e Gabriel Silva (Villian). Técnico: Alan Dotti (auxiliar).

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Aníbal Moreno (Raphael Veiga), Fabinho (Richard Ríos) e Maurício (Rony); Mayke (Estêvão), Allan (Facundo Torres) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

