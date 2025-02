Água Santa x Palmeiras: Onde assistir e horário do jogo do Paulistão

Água Santa e Palmeiras se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui. A narração será de Henrique Guidi e os comentários são de Alicia Klein e Paulo Massini.

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025. É o streaming do UOL, com filmes, séries, canais de TV, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

O Água Santa é o último colocado do Grupo C com apenas quatro pontos em sete jogos. A equipe de Diadema precisa se recuperar no campeonato, mas vendeu o mando de campo para a Brasília com o intuito de priorizar a arrecadação financeira com a presença dos palmeirenses.

Já o Palmeiras é o 2º colocado do Grupo D com 12 pontos conquistados. O Alviverde está atrás do São Bernardo (16), que faz grande campanha até o momento: cinco vitorias, um empate e uma derrota.

Água Santa x Palmeiras -- 8ª rodada do Paulistão

Data: 9 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Transmissão: UOL Play (streaming), TNT (TV por assinatura), Max (streaming), CazéTV (Youtube), Record (TV aberta), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming).

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.