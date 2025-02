Abel justifica irregularidade do Palmeiras após empate contra o Água Santa e esclarece situação de Rony

Neste domingo, em confronto válido pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Palmeiras visitou o Água Santa no Estádio Mané Garrincha, empatou por 1 a 1 e saiu da zona de classificação à próxima fase da competição. Abel Ferreira, técnico do Verdão, justificou a falta de regularidade da equipe no início do Estadual e esclareceu a situação do atacante Rony, que foi relacionado pela primeira vez na temporada.

"A nossa temporada é irregular até o momento, mas também quero dizer que as opções do treinador também têm sido irregulares. Hoje jogam uns, amanhã jogam outros, e é isso que eu vou fazer enquanto entender que é o melhor para os nossos jogadores. Temos dado oportunidade a todos, aos mais velhos, aos mais novos, aos que subiram da base", declarou o técnico português.

"Temos muitos jogos pela frente, o campeonato é muito longo, não quero que ninguém se lesione. Esta competição é muito importante, mas nós temos competições mais importantes do que esta e vamos gerir da forma que entendermos. Não queremos esgotar nossos jogadores agora", continuou.

Com o resultado, o Alviverde chegou aos 13 pontos, agora na terceira colocação do Grupo D, e saiu da zona que garante o acesso às quartas de final do Estadual. No momento, o Verdão se encontra com dois pontos a menos que a Ponte Preta, vice-líder da chave.

"A minha função como treinador é ajudar os atletas , é isso que eu faço com todos eles. Depois, cada um mostra sua capacidade. Já disse várias vezes que vou utilizar o Paulistão para dar oportunidade a todos os jogadores, perceber as necessidades da nossa equipe e que claramente há jogadores em melhor forma do que outros. Se eu o deixei de fora (Rony), foi porque não merecia jogar, e se o coloquei para jogar hoje é porque mereceu", disse Abel.

Desde a abertura da janela de transferências, Rony foi liberado pelo Palmeiras para negociar com outros clubes. No entanto, seguiu treinando e participou normalmente da rotina do elenco na Academia de Futebol, e este duelo contra o Água Santa marca sua primeira aparição pelo Verdão em 2025. Na última temporada, o atacante foi o atleta com mais partidas disputadas pela equipe, com 63.