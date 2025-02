Zubeldía lamenta derrota do São Paulo com um a mais: "Não soubemos aproveitar"

O técnico Luis Zubeldía lamentou a pobreza de ideias do São Paulo na derrota de 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste sábado, no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Paulista. O time teve um a mais em campo durante todo o segundo tempo, mas mostrou pouco repertório e não finalizou a gol uma vez sequer.

O Tricolor entrou em campo com uma equipe alternativa. O único titular escalado desde o início foi o zagueiro Alan Franco, preservado das últimas duas partidas. Segundo Zubeldía, a decisão foi tomada por "controle de minutos".

O comandante argentino viu um São Paulo competitivo durante os primeiros 30 minutos, mas admite que o time se desorganizou após levar o gol de Matheus Fernandes.

Tudo o que fizemos era por uma questão de controle de minutos. Trocamos os 11 jogadores. Acredito que a equipe competiu bem até o gol, teve suas chances. Talvez não as situações claras que vínhamos tendo, mas quando temos tantas trocas não é fácil jogar, ainda mais de visitante contra uma equipe forte. Infelizmente, sofremos o gol logo após uma oportunidade nossa. Depois não aproveitamos o homem a mais, isso é o que mais nos deixa na bronca. Mas, nos ajuda a crescer. Me parece que, quando temos um a mais, pelo menos uma ou duas chances temos que ter. Não tivemos a tranquilidade ou a lucidez para resolver em espaço curto , avaliou Zubeldía.

A equipe, apesar de eu ter trocado os 11 jogadores, esteve bem nos primeiros 30 minutos. Depois do gol, nos desorganizamos. E no segundo tempo não tivemos situações claras de gol, não soubemos aproveitar o homem a mais. Teremos que contemplar isso para seguir melhorando. Pensei que podíamos gerar chances, mas não aconteceu. Às vezes precisamos de jogadores de área, mas outras precisamos de jogadores para dar amplitude, outras temos que ter dribladores. Não conseguimos. Vamos avaliar se poderíamos ter feito algo diferente. Não gostamos de perder, mas temos que tirar conclusões para o que teremos pela frente , acrescentou.

O São Paulo deu início à uma maratona de quatro jogos em nove dias. Já nesta segunda-feira, daqui a dois dias, a equipe paga uma partida atrasada da primeira rodada do Estadual contra a Inter de Limeira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, uma vez que o Morumbis receberá o show da cantora colombiana Shakira. Zubeldía projetou o confronto e espera reencontrar o caminho das vitórias.

Paulistão é assim. É difícil, todos os times são fortes. Esperamos uma partida complicada, teremos que resolvê-la. Ganhamos vários jogos, hoje perdemos. Perdemos para dois times fortes como visitante. Mas acredito que podemos ganhar e seguir somando para estar o mais alto possível na tabela , finalizou.

Apesar da derrota para o Bragantino,o Tricolor permanece na ponta do Grupo C, com 13 pontos. O time, porém, fica distante do Corinthians na disputa pela liderança geral da competição. O rival, que ainda possui um jogo a mais, soma 19 pontos, seis a mais que o São Paulo.