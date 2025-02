Vitória x Porto-BA: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Baiano

Neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Baiano, o Vitória enfrenta o Porto-BA, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA).

O Vitória é o líder do Campeonato Baiano, com 12 pontos. Por sua vez, o Porto está em quarto, com oito. As quatro melhores equipes avançam às semifinais.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão da TVE Bahia.

ÚLTIMOS JOGOS

Vitória - Três vitórias e dois empates.



Porto - Uma vitória, dois empates e duas derrotas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Wagner Leonardo, Zé Marcos e Hugo; Baralhas, Ryller, Pablo e Lucas Braga; Janderson e Fabri.



Técnico: Thiago Carpini.

Porto: Wanderson Lima; Gilmar, Tiago Souza, William e Lucas; Gilberto, Kayan e Serginho; Jean Carlos, Ygor Eduardo e Thiago Passos.



Técnico: Sandro Duarte.

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Emerson Ricardo de Almeida Andrade, com os assistentes Jucimar dos Santos Dias e Aleq Santana dos Santos.