Torcedores de Fortaleza e Ceará entram em conflitos antes de clássico

Do UOL, em São Paulo (SP)

Torcedores de Ceará e Fortaleza entraram em conflito em pelo menos cinco pontos de Fortaleza na tarde deste sábado (8). As equipes se enfrentam neste momento na Arena Castelão pelo Campeonato Cearense.

O que aconteceu

Os registros apontam confusão entre torcedores, confronto com a Polícia Militar e tumulto em vias públicas. Cerca de 70 pessoas foram conduzidas à delegacia. Cinco bairros da capital cearense presenciaram os conflitos: Maraponga, Jardim das Oliveiras, Parangaba, Canindezinho e Avenida Rogaciano Leite. As informações são do jornal O Povo, de Fortaleza.

Um dos conflitos aconteceu durante uma escolta policial aos torcedores que caminhavam para o estádio. As torcidas passaram por seus rivais e arremessavam pedaços de madeira e pedras — até mesmo contra a Polícia.

Um policial ficou feriado após ser atingido por pedradas na cabeça e foi encaminhado para uma unidade de saúde. Policiais Militares do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e Raio foram os responsáveis por tentar conter os conflitos.

Brigas são comuns em dia de Clássico-Rei. Nos últimos jogos entre as duas maiores equipes do estado também foram registrados conflitos entre torcedores.

Governo prometeu medidas contra violência em dias de clássicos

Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, determinou a instalação de câmeras de reconhecimento facial para torcedores no Estádio Presidente Vargas após torcidas organizadas do Ceará protagonizarem uma briga generalizada nas arquibancadas.

Elmano de Freitas, governador do estado do Ceará, prometeu a mesma coisa para a Arena Castelão.

O plano serve para que todos os torcedores sejam identificados antes da entrada nos estádios, inibindo pessoas investigadas de se dirigirem aos locais de jogo — o que já acontece com sucesso no Allianz Parque.

Conflito entre torcedores também marcou último fim de semana

Torcedores de Santa Cruz e Sport protagonizaram cenas de horror pelas ruas de Recife no último sábado (1).

Os vídeos mostraram brigas, vandalismo e muita correria pelas ruas da capital pernambucana. Um dos torcedores, inclusive, foi vítima de violência sexual.

Doze pessoas foram vítimas de agressões físicas e foram encaminhadas para o Hospital da Restauração. Apenas um torcedor permanecia internado até o início desta semana, mas ele apresentava "quadro estável".