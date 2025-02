Time alternativo do São Paulo não aproveita expulsão e perde do Bragantino pelo Paulista

O São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino neste sábado, por 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Com um time alternativo, o Tricolor não aproveitou a expulsão de Juninho Capixaba, no fim do primeiro tempo, e amargou o seu segundo revés no torneio. O gol dos mandantes foi marcado por Matheus Fernandes.

Apesar do resultado, a equipe de Luis Zubeldía permanece na ponta do Grupo C, com 13 pontos. O time, porém, fica distante do Corinthians na disputa pela liderança geral da competição. O rival, que ainda possui um jogo a mais, soma 19 pontos, seis a mais que o São Paulo.

Já o Bragantino, mesmo com o triunfo, segue estacionado na lanterna do Grupo B, agora com oito. O Massa Bruta, no entanto, encosta no terceiro colocado da chave, o Santos, que tem uma partida a menos.

O São Paulo deu início à uma maratona de quatro jogos em nove dias. Já nesta segunda-feira, daqui a dois dias, a equipe paga uma partida atrasada da primeira rodada do Estadual contra a Inter de Limeira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, uma vez que o Morumbis receberá o show da cantora colombiana Shakira.

O Bragantino, por sua vez, irá enfrentar o Botafogo-SP na próxima terça-feira, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O duelo, válido pela nona rodada do Paulistão, está agendado para as 20h.

O jogo

A partida começou morna, mas esquentou a partir dos dez minutos. O Bragantino chegou com perigo através de Eduardo Sasha, que recebeu de Pitta na grande área e, após um desvio no marcador do São Paulo, chutou cruzado. A bola passou perto da meta defendida por Jandrei.

O Tricolor respondeu aos 14 minutos. Ferreirinha fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou para André Silva, mas o atacante cabeceou por cima.

Os times pouco produziram até os 33 minutos, quando os mandantes abriram o placar. Juninho Capixaba arrancou pela esquerda, tabelou com Eduardo Sasha e tocou para Matheus Fernandes, sozinho na entrada da área. O meia arriscou e colocou o Massa Bruta em vantagem no Nabizão.

O Bragantino cresceu e criou mais uma oportunidade aos 41 minutos. Sasha surpreendeu a marcação e lançou para Vinicinho, que chutou por cima de Jandrei. A bola ia entrando, mas Patryck apareceu para afastar o perigo e salvar o São Paulo.

Segundo tempo

A equipe tricolor voltou mal do intervalo e não soube aproveitar a expulsão de Juninho Capixaba. Mesmo com um a mais, o time de Luis Zubeldía mostrou pouco repertório e mal conseguia chegar à área adversária. Cleiton, goleiro do Bragantino, não fez uma defesa sequer.

O São Paulo tentou pressionar a partir da entrada de alguns titulares, como Oscar, Luciano e Calleri, e quase empatou aos 30 minutos. Patryck levantou na área em cobrança de escanteio e Ruan cabeceou firme, mas mandou para fora. O Massa Bruta respondeu aos 34 minutos, em chute de longe de Gabriel, mas Jandrei espalmou.

Os visitantes passaram o restante do jogo rondando a área do Bragantino, mas não conseguiram finalizar a gol nenhuma vez. O time tricolor, portanto, amargou a derrota fora de casa.

FICHA TÉCNICA



RB BRAGANTINO 1 X 0 SÃO PAULO

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 8 de fevereiro de 2025, sábado



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa



VAR: Ilbert Estevam da Silva



Cartões amarelos: Luis Zubeldía, Calleri e Luciano (São Paulo); Juninho Capixaba e Gabriel (Bragantino)



Cartões vermelhos: Juninho Capixaba (Bragantino)

GOL: Matheus Fernandes, aos 33? do 1ºT (Bragantino)

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Gabriel (Eric Ramires), Lucas Evangelista e Matheus Fernandes (Guilherme Lopes); Vinicinho (Thiago Borbas), Eduardo Sasha (Mosquera) e Isidro Pitta (Guzmán Rodríguez).



Técnico: Fernando Seabra

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi (Igor Vinícius), Alan Franco, Ruan e Patryck; Marcos Antônio (Alisson), Bobadilla e Matheus Alves (Luciano); Ferreirinha (Calleri), Erick (Oscar) e André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía