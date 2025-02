Rio/Niterói vai tentar acordo com Assunção para garantir Pan-2031 no Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Rio de Janeiro e Niterói, conjuntamente, são postulantes a organizar os Jogos Pan-americanos de 2031 — Assunção, capital do Paraguai, é a outra concorrente. Após a aprovação da Assembleia Geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Guilherme Schleder, secretário de Esporte do Rio e coordenador do Comitê de candidatura ao lado de Isabel Swan, vice-prefeita de Niterói, recebeu o UOL no velódromo e falou sobre alguns pontos do projeto.

A intenção é conversar com a candidatura paraguaia para chegar a um acordo e garantir o evento no Brasil em 2031, deixando para o país vizinho organizar o seguinte. "Eu não tenho dúvida que Rio e Niterói estão mais preparados que Assunção, pelas estruturas já montadas e eventos que o Rio já sediou", disse Schleder.

A intenção é tentar um acordo de forma harmônica, sem disputa, para que as duas candidaturas se acertem e tenham a possibilidade de organizar o evento, cada uma em um ano diferente.

Uma das preocupações do COB, apontado em carta enviada a Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, foram questões judiciais envolvendo ainda o Pan de 2007 — os processos chegam à casa dos R$ 178 milhões.

Acho que ter um comitê independente, que não tenha nenhum passivo que possa trazer, e que também vai ser criado do zero, com responsabilidades para começar um Pan, adquirir orçamento, fazer os gastos e terminar no zero a zero, é importante porque você não puxa passivos do passado, e nem cria para o futuro, como ficaram algumas coisas de 2007. Isso facilita muito os Jogos de 2031.

Guilherme Schleder

Schleder salientou ainda a projeção para que a reforma ou construção de novos equipamentos possa deixar um legado, e citou alguns exemplos de arenas utilizadas nas Olimpíadas de 2016, que teve a Cidade Maravilhosa como sede.

Guilherme Schleder, secretário de Esportes do Rio de Janeiro Imagem: Theo Theodoro

Não deixar 'elefantes brancos' foi algo que brigamos muito nas Olimpíadas de 2016. No Parque Olímpico, as arenas de handebol e natação, como combinado, foram desmontadas e o material todo utilizado. As arquibancadas da arena de natação foram usadas em Moça Bonita [estádio do Bangu] e no estádio da Portuguesa-RJ. A de handebol, que era material pré-moldado, foi usada em quatro escolas municipais. A Arena 1, hoje em dia, é uma escola voltada ao esporte, que atende a 1.200 alunos. Qualquer coisa que tiver de ser construída ou reformada, terá seu legado depois.

Guilherme Schleder

De acordo com o cronograma estabelecido pela Panam Sports, Rio/Niterói e Assunção têm até 30 de abril para atenderem novos requisitos para se tornarem, oficialmente, candidatas. Deve ser enviado um dossiê onde vão constar detalhes dos projetos esportivos e de infraestrutura, além do orçamento para o Comitê Organizador e as fontes de financiamento. A decisão final da sede acontecerá durante a Assembleia Geral da Panam Sports, ainda este ano, com data e local a serem definidos.

O que o secretário falou

São Paulo também queria o Pan de 2031. Como Rio/Niterói teve a ideia dessa candidatura? "Temos, na Secretaria de Esportes, um monitoramento, junto ao 'Visit Rio', e olhamos todos os eventos mundiais que possamos trazer. Já estávamos olhando o Pan de 2031. Tínhamos conversado com o prefeito algumas vezes, mas, de fato, quando o prefeito Rodrigo Neves ganhou a eleição e colocou essa pilha no Eduardo, principalmente pela questão da Isabel [Swam], atleta olímpica tão empenhada, foi a cereja do bolo. Daí para frente, foi muito trabalho para levarmos essa primeira fase".

Paes citou uma possível negociação com Assunção. "Eu não tenho dúvida que Rio e Niterói estão mais preparados que Assunção, pelas estruturas já montadas e eventos que o Rio já sediou. Claro que outras cidades têm de ter oportunidades. Acho que, com Assunção, podemos conversar de receber o Pan da Juventude em 2030 e, depois, pleitear o Pan de 2035... Daqui até agosto vamos conversar para poder, de maneira harmônica, trazer o Pan de 2031".

O que já está pronto? "Os grandes equipamentos estão todos prontos. Estádio de futebol, arenas como essa em que estamos, o velódromo... Estamos prontos para receber quase todas as modalidades, mas tem algumas que têm de montar estruturas provisórias, como o vôlei de praia, que o Rodrigo quer levar para Niterói, e remo. Essas estruturas que usamos a praia, a lagoa, têm tudo para usar Rio e Niterói. Tem a maratona aquática e o triatlo, que podem ser feitos em conjunto. Largar de Niterói e chegar ao Rio, ou ao contrário. Tem o Caio Martins também, que receberá modalidades".

Ainda não há divisão de arenas e modalidades? "No caderno de encargos para a Panam essa decisão tem de ser feita. Vamos, com tranquilidade, ver onde cada modalidade encaixa melhor. Até porque, como vamos fazer a Vila na zona portuária [do Rio], vai ser tranquilo de chegar tanto ao Rio quanto a Niterói".

No projeto foi citado o Parque Madureira. "O Parque Madureira tem uma pista de skate que pode ser usada no Pan. É uma área da cidade bem importante, então, estamos colocando todos esses espaços à disposição para, quando formos fazer a divisão, termos opções para as modalidades".

E o Caio Martins, que já foi a casa do Botafogo? "É um desejo do Rodrigo, tanto que ele colocou no caderno de encargos, fazer uma baita reforma naquele espaço".

Foi colocado a construção da linha 3 do metrô, que vai ligar Rio a Niterói, e a despoluição da Baía de Guanabara. "Quando se faz eventos grandes, se quer deixar legado. Conseguir, com a ajuda do Pan-Americano e desse impulsionamento financeiro, deixar de legado a linha 3 do metrô e a despoluição da Baía de Guanabara será muito interessante. A despoluição já começou, é uma questão de antecipação, de orçamento, organização. E a linha 3 já tem estudos sendo feitos. O governador que está hoje não vai ser o que está em 2031, mas não tenho dúvida que tanto o atual quanto o que vai assumir em 2026 têm interesse que isso aconteça. Isso vai ser uma pressão enorme nossa para que essas duas intervenções importantes aconteçam".

Nota da redação: Ao falar de "antecipação", Schleder refere-se ao Marco Legal do Saneamento, que aponta que a Águas do Rio tem até 2033 para universalizar o esgotamento sanitário, ou seja, coletar e tratar o esgoto de 90% da população, em todos os 27 municípios em que a concessionária atua, que inclui as cidades presentes no entorno da baía.

Já foi debatido onde será a Cerimônia de Abertura? Pode ser no Maracanã? "O Maracanã é muito icônico. Não tem como a abertura ou o encerramento não ser lá, mas ainda temos de pensar exatamente o que vamos fazer. Paris fez uma abertura diferenciada, na rua, que foi bem bacana. Estamos com muitas ideias".

Fala-se em 'energia limpa'. "A ideia do Eduardo Paes é transformar os corredores do BRT em VLT, e isso seria um avanço enorme, um grande legado para a cidade se conseguirmos, até 2031, fazer essa entrega".

Grandes eventos anteriores tiveram alguns escândalos. "O Eduardo até citou isso. Ele era o prefeito da cidade tanto na candidatura de 2016 quanto nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas de 2016 as contas, certamente, foram pagas até o final. Em 2007, Eduardo era secretário de Esportes, também estávamos trabalhando naquele momento, mas não era uma gestão direta. Então, há algumas questões que eles colocaram na carta que vamos olhar com muita tranquilidade para ajudar a resolver".

A ampliação do Time Rio e Niterói está nos planos? "Que vamos ampliar, está resolvido. Os dois prefeitos já se comprometeram. Vamos sentar com calma para ver como vai ser a nova estruturação. Hoje, o Time Rio, como é um orçamento dado pela prefeitura, o atleta precisa ser carioca ou treinar no Rio há mais de 10 anos. Vamos mudar essas regras para encaixar também os atletas fluminenses e ampliar essa rede. Essas mudanças vão ser feitas ainda esse ano para que tenham essa verba para treinar para 2031".