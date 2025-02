São Paulo vai a Bragança embalado após goleada e com reforços à disposição

O São Paulo encara o Red Bull Bragantino pela oitava rodada do Campeonato Paulista, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Apesar da situação tranquila na classificação do Grupo C, o time precisou de uma goleada contra o Mirassol para se reabilitar após a derrota para o Santos no clássico da sexta rodada.

Como tem feito nos jogos do Estadual, Luis Zubeldía vai revezar o elenco para a escalação. Junto dos atletas que costumam entrar durante as partidas da equipe titular, os garotos campeões da Copinha também serão relacionados. Novos reforços, Wendell e Cédric estão disponíveis.

O lateral-esquerdo chega para ser titular, no lugar de Enzo Díaz, em negociação que mandou Moreira e William Gomes ao Porto. Já o português joga pelo lado direito e vai disputar posição com Igor Vinícius. Para a partida deste sábado, contudo, eles devem começar no banco, enquanto Ferraresi e Patryck iniciam no time titular.

Além de poupar jogadores, Zubeldía poderá testar diferentes formas de jogar. "A temporada é muito grande, e temos que buscar variação tática e de jogadores. O que busco fazer, às vezes com duas trocas, às vezes com mais, é buscar variantes. É um dos objetivos. Para ver o comportamento, porque, por mais que trabalhemos nos treinamentos, não é a mesma coisa. A hora é com pressão, com torcedores, tendo que ganhar. Isso nos dá um parâmetro melhor, por isso, um dos pilares desta etapa da temporada é a preparação tática", disse após a goleada por 4 a 1 na última rodada.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino vive situação delicada no Grupo B. Desde o começo do Paulistão, a equipe de Fernando Seabra só venceu o Velo Clube (1 a 0). Depois disso, os melhores resultados foram os empates contra Palmeiras (0 a 0) e Inter de Limeira (1 a 1). Já são quatro derrotas em sete jogos.

O goleiro Cleiton está fora por uma lesão muscular na coxa direita. Assim, Lucão ganha a vaga na meta. Também são desfalques o lateral Nathan Mendes e o atacante Lucas Barbosa.

O time corre risco de rebaixamento. Com sete de 12 rodadas já jogadas, a equipe está próxima dos dois clubes de pior campanha, que sofrem com o descenso.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X SÃO PAULO

RED BULL BRAGANTINO - Lucão; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Lucas Evangelista e Eduardo Sasha; Mosquera, Vinicinho e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra

SÃO PAULO - Jandrei; Ferraresi, Alan Franco, Ruan e Patryck; Marcos Antonio e Bobadilla; Matheus Alves, Erick, Ferreira e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (Fifa-SP)

HORÁRIO - 18h30 (de Brasília)

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)