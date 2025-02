São Paulo terá reservas e joia da base como titular contra o Bragantino; veja escalações

O São Paulo está definido para o jogo deste sábado, contra o Red Bull Bragantino, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O técnico Luis Zubeldía decidiu enviar a campo a equipe reserva, dando também uma oportunidade ao jovem meio-campista Matheus Alves. Já os reforços Wendell e Cédric não foram relacionados.

A opção por mesclar o time se dá pela sequência desgastante que o Tricolor terá pela frente. Esta será a primeira partida de uma maratona de quatro compromissos em nove dias. Os próximos embates serão contra Inter de Limeira, Velo Clube e Palmeiras.

O atacante Lucas foi preservado e sequer viajou com a delegação a Bragança Paulista. Os outros desfalques são o goleiro Young, com uma torção no pé direito, o volante Luiz Gustavo, que sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo, e o meia Rodriguinho, com dores no joelho esquerdo.

A escalação do São Paulo, portanto, tem: Jandrei; Ferraresi, Alan Franco, Ruan e Patryck; Marcos Antônio, Bobadilla e Matheus Alves; Ferreirinha, Erick e André Silva.

?? O Tricolor está escalado! ?? Red Bull Bragantino x São Paulo

? Nabi Abi Chedid

? Bragança Paulista (SP)

? 18h30

? Paulistão ? UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV

? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/SbaVmY2zBF ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 8, 2025

O São Paulo tenta se aproximar do Corinthians na disputa pela liderança da classificação geral do Paulistão. O time tricolor, com dois jogos a menos, detém 13 pontos, seis a menos que o rival. Na última rodada, os comandados de Luis Zubeldía golearam o Mirassol por 4 a 1, no Morumbis.

A equipe, ainda, ocupa a ponta do Grupo C, três pontos à frente do segundo colocado Novorizontino. Noroeste, com sete, e Água Santa, com quatro, completam a chave.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino está há quatro partidas sem vencer e vem de um empate por 1 a 1 com a Inter de Limeira, fora de casa. O jejum deixa o Massa Bruta na lanterna do B, com cinco pontos, e ameaçado pela zona de rebaixamento.

O time de Bragança Paulista vai a campo com: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Gabriel, Lucas Evangelista e Matheus Fernandes; Vinicinho, Eduardo Sasha e Isidro Pitta.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Edina Alves Batista será a árbitra do confronto, auxiliada por Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. Ilberto Estevam da Silva ficará à cargo do VAR.