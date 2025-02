São Paulo é derrotado pelo Pinheiros e segue em má fase no NBB

O São Paulo permanece sem vencer no NBB (Novo Basquete Brasil) em 2025. Na tarde deste sábado, o Tricolor sofreu a oitava derrota seguida na competição. Desta vez, caiu diante do Pinheiros, em um clássico disputado da capital paulista.

No Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, os donos da casa venceram por 80 a 71. Os armadores David Sloan e Reynan foram os destaques da equipe na partida. Sloan foi o cestinha com 21 pontos e anotou sete assistências. Reynan converteu 15 pontos.

"É muito importante ter confiança para jogar com grandes times, nosso técnico falou sobre isso e colocamos em prática. Estávamos frustrados pelos últimos resultados e viemos para esse jogo diferente, com a cabeça no lugar, com um ajudando o outro e isso foi fruto do resultado, uma grande vitória", destacou o armador Reynan.

Na classificação por pontos, o Pinheiros ocupa a quinta colocação do NBB, com 13 vitórias e 10 derrotas. O São Paulo está apenas em 12º lugar, com 10 triunfos em 24 partidas.

Pelo NBB, o São Paulo volta a jogar na quinta-feira contra a Unifacisa, na capital paulista. O Pinheiros entra em quadra apenas no próximo sábado, diante do Minas, na Arena UniBH.

Veja outros resultados do dia pelo NBB

União Corinthians 90 x 77 Botafogo



Mogi das Cruzes 62 x 80 Bauru.