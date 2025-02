Santos detém segundo pior aproveitamento entre times da Série A e liga alerta no Paulistão

O Santos ainda não conseguiu deslanchar no Campeonato Paulista. Mesmo sob o 'efeito Neymar', o time detém um aproveitamento ruim nas sete primeiras rodadas do Estadual e liga alerta com uma possível eliminação precoce.

Entre todas as equipes que disputarão a Série A do Brasileirão nesta temporada, o Peixe é dono do segundo pior aproveitamento. Foram apenas duas vitórias até aqui, além de dois empates e três derrotas - 38,1%. O Alvinegro Praiano, assim, só fica à frente do Red Bull Bragantino, com 23,8%. O levantamento é do Sofascore.

Em meio à oscilação, o Santos tenta decolar para não correr o risco de ficar fora do mata-mata do Estadual. O time, no momento, ocupa a segunda posição do Grupo B, com oito pontos, dois abaixo do líder Guarani. Portuguesa, com seis, e Bragantino, com cinco, completam a chave.

A colocação na tabela só não é mais preocupante pois há outros clubes com rendimento ainda pior. Porém, com os mesmos oito pontos, o Peixe estaria fora da zona de classificação em todos os outros três grupos.

A equipe de Pedro Caixinha tem pela frente uma sequência difícil no Paulistão. Na próxima rodada, o a equipe irá enfrentar o Novorizontino, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. Em seguida, mede forças com o Corinthians, na Neo Química Arena.

Os resultados dos próximos dois jogos podem complicar o Santos na classificação. Depois do duelo com o Tigre do Vale e do clássico em Itaquera, o time terá apenas mais três compromissos na primeira fase: Água Santa (casa), Noroeste (casa) e Inter de Limeira (fora).

Para superar as adversidades e garantir sua vaga nas quartas de final, o Peixe conta o astro Neymar. O meia-atacante, que retornou ao clube depois de 12 anos no exterior, reestreou na última quarta-feira e promete ajudar a equipe a brigar pelo título estadual.

A tendência, inclusive, é que o camisa 10 marque presença no próximo embate do Santos, contra o Novorizontino. A partida está agendada para domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, pela oitava rodada do Paulistão.