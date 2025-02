Santos desembarca em São José do Rio Preto e torcedores fazem festa para Neymar

O Santos desembarcou em São José do Rio Preto no final da tarde deste sábado. O elenco ficará concentrado na cidade para a partida contra o Novorizontino, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Diversas pessoas marcaram presença no Aeroporto Estadual Professor Eribelto Manoel Reino para tentar ver Neymar. O meia-atacante acenou para os torcedores, que ficaram do lado de fora da pista, bloqueados por um alambrado.

Na chegada da delegação ao hotel, o ídolo alvinegro foi recebido por mais torcedores. Neste caso, ele parou para dar autógrafos e tirar fotos.

Neymar já havia sido tietado por funcionários do Aeroporto de Congonhas. Esta é a sua primeira viagem neste retorno ao Santos.

O camisa 10 reestreou pelo Santos na última quarta-feira, no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O jogador de 33 anos passou 12 anos no futebol do exterior. Ele defendeu Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal.

Com Neymar à disposição, o Peixe encara o Novorizontino neste domingo, A bola rola no gramado do Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), a partir das 16 horas (de Brasília).

O técnico Pedro Caixinha não poderá contar com Luan Peres. O zagueiro apresentou uma tendinopatia na região posterior da coxa direita.

Quem também não viajou foi o lateral esquerdo Escobar, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, na última quarta-feira. Em compensação, Zé Ivaldo está de volta depois de cumprir suspensão.

O Santos está na terceira colocação do Grupo B do Estadual, com oito pontos, um a menos que a Portuguesa, que aparece em segundo. O líder é o Guarani, com 10. O Red Bull Bragantino, com cinco, está na lanterna.