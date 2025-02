Saiba como assistir o UFC 312, evento liderado por Du Plessis vs Strickland

Neste sábado (8), o Ultimate vai promover seu segundo evento seguido longe dos Estados Unidos. Depois da passagem pela Arábia Saudita, agora, a maior organização de MMA do mundo visita a Austrália com a revanche entre Dricus du Plessis, campeão do peso-médio (84 kg), e Sean Strickland como luta principal do UFC 312. O show contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass', serviço de streaming da companhia, a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Du Plessis vive grande fase no UFC e vai colocar o cinturão do peso-médio em jogo pela segunda vez. Na organização desde 2020, o sul-africano venceu as oito lutas que disputou. Inclusive, o atleta se tornou campeão da categoria justamente ao superar Strickland, por decisão dividida, em 2024. Por sua vez, o americano visa acertar as contas com o algoz. Após perder de forma contestada por parte da comunidade do MMA para 'Stillknocks, o 'bad boy' fez por merecer a revanche ao dominar Paulo 'Borrachinha'. A expectativa dos fãs e dos profissionais do esporte é de que o segundo combate entre os atletas seja tão emocionante quanto o anterior.

Mais disputa de cinturão

O 'co-main event' do UFC 312 também abriga uma disputa de cinturão. Zhang Weili, campeã do peso-palha (52 kg), vai enfrentar Tatiana Suarez, em luta apontada por muitos como uma das melhores do MMA feminino na atualidade. Em seu segundo reinado na categoria, a chinesa já defendeu o título duas vezes. Por sua vez, a americana está invicta no esporte e é conhecida por sua força e pelo wrestling de alto nível.

Esquadrão Brasileiro em ação

O Brasil terá quatro representantes no UFC 312. No card principal, o invicto Talisson 'Xicão' faz sua estreia na organização contra Justin Tafa, pelo peso-pesado. Já nos meio-pesados (93 kg), Rodolfo Bellato encara Jimmy Crute e visa emplacar a segunda vitória na companhia em sua segunda aparição no octógono. No card preliminar da atração, Gabriel 'Mosquitinho' enfrenta Jack Jenkins no peso-pena (66 kg). Por sua vez, Bruna Brasil vai duelar contra a perigosa Wang Cong, especialista em trocação, no peso-mosca (57 kg).

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 20h, neste sábado. O card principal tem previsão de início à meia noite. As seis primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do perfil oficial do UFC no Youtube. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

Confira o card completo do UFC 312:

Dricus du Plessis vs Sean Strickland

Zhang Weili vs Tatiana Suarez

Justin Tafa vs Talisson 'Xicão'

Jimmy Crute vs Rodolfo 'Trator'

Jake Matthews vs Francisco Prado

Jack Jenkins vs Gabriel 'Mosqutinho'

Tom Nolan vs Viacheslav Borshchev

Wang Cong vs Bruna Brasil

Aleksandre Topuria vs Colby Thicknesse

Jonathan Micallef vs Kevin Jousset

Kody Steele vs Rong Zhu

Quillan Salkilld vs Anshul Jubli