Rodada NBA: Com 47 pontos de Booker, Suns vence o Jazz na prorrogação

A noite desta sexta-feira foi agitada na NBA, liga de basquete norte-americana. Na prorrogação, o Phoenix Suns venceu o Utah Jazz, por 135 a 127, no Footprint Center. O grande destaque da partida foi Devin Booker, que terminou a partida com 47 pontos, 11 assistências e seis rebotes.

Restando 00.9 segundo para o final do último quarto, o Utah Jazz vencia por 122 a 119. Royce O'Neal cobrou o lateral e encontrou Grayson Allen, que acertou uma bola de três no estouro do cronômetro e mandou a partida para a prorrogação. O armador anotou 21 pontos (todos em bolas de três), pegou sete rebotes e deu seis assistências.

Pelo lado do Jazz, John Collins foi o cestinha, com 21 pontos, além de seis rebotes e duas assistências. Walker Kessler também se destacou, pegando 22 rebotes, 19 pontos e quatro assistências.

Com o resultado, o Suns segue na 9ª posição da Conferência Oeste, com 26 vitórias e 25 derrotas. Por outro lado, o Jazz é o vice-lanterna do Oeste, com apenas 12 vitórias e 38 derrotas.

O Phoenix Suns volta a quadra neste sábado, às 23 horas (de Brasília), quando recebe o Denver Nuggets, novamente no Footprint Center. O Utah Jazz visita o Los Angeles Clippers na madrugada de sábado para domingo, às 00h30, no Intuit Dome.

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Ainda nesta sexta-feira, o Cleveland Cavaliers visitou o Washington Wizards, na Capital One Arena, e venceu por 134 a 124. No entanto, o nome do jogo foi Jordan Poole, que anotou sua maior pontuação na carreira, com 45 pontos, além de quatro rebotes e cinco assistências.

Mesmo assim, não o suficiente para evitar a vitória do Cavaliers, comandado pelo trio Donovan Mitchell (33), Evan Mobley (27) e Darius Garland (23). Os três jogadores combinaram para 83 dos 134 pontos anotados pela equipe.

Assim, o Cleveland Cavaliers segue isolado na liderança da Conferência Leste, com 42 vitórias e somente dez derrotas, melhor recorde da temporada. O Washington Wizards, por sua vez, vive situação oposta, ocupando a lanterna do Leste, com nove vitórias e 42 derrotas, pior recorde da liga.

Outros resultados da NBA nesta sexta-feira

Charlotte Hornets 117 x 116 San Antonio Spurs

Detroit Pistons 125 x 112 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 102 x 86 Miami Heat

Atlanta Hawks 115 x 110 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 121 x 109 Toronto Raptors