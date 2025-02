Roberto Firmino é excluído dos inscritos do Al Ahli no Saudita

Roberto Firmino amarga uma redução de espaço no elenco do Al Ahli. O atacante brasileiro foi retirado da lista de inscritos do clube para a disputa do Campeonato Saudita 2024/25. O motivo: o limite de estrangeiros.

Cada equipe pode contar com 10 atletas não sauditas para a disputa do torneio nacional. Recentemente, o Al Ahli investiu pesado no também brasileiro Galeno, ex-Porto. Assim, chegou a 11 estrangeiros, obrigando a saída de um deles da lista, no caso, o escolhido foi Firmino.

Firmino já ficou fora até do banco de reservas na recente vitória do Al Ahli contra o Al Fateh pela 19ª rodada do Campeonato Saudita, em duelo realizado nesta sexta-feira. O curioso é que os números do brasileiro na temporada não são ruins: 25 jogos, 9 gols e 5 assistências.

A decisão do Al Ahli pode interferir no futuro de Roberto Firmino, que aparece no radar de times brasileiros. O Corinthians ventilou a contratação do atleta. Agora, o Flamengo aparece como grande interessado em contar com o ex-Liverpool.