Mbappé marca, mas Real empata com Atlético e perde chance de disparar

O Real Madrid bem que tentou, mas apesar de mais um gol de Mbappé, não conseguiu ir além de um empate em 1 a 1 com o Atlético no Santiago Bernabéu, em clássico válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, neste sábado (8).

Julián Alvarez abriu o placar para o Atlético de Madri no primeiro tempo, de pênalti. A finalização do atacante argentino foi a única - dos dois times - na direção do gol durante os 45 minutos iniciais.

Mbappé empatou para o Real Madrid logo no início do segundo tempo. Os donos da casa tiveram várias chances de virar o jogo, mas pararam em uma atuação inspiradíssima de Oblak, que terminou como o grande responsável pelo empate.

Com o resultado, o Real Madrid chega a 50 pontos e segue na liderança do Espanhol, seguido de perto pelo próprio Atlético, que soma 49. O Barcelona (45), que ainda joga na rodada, pode aproveitar o empate para encostar na dupla.

Antes da partida, Marcelo foi homenageado no Santiago Bernabéu. Ele entrou no gramado com os filhos, e foi ovacionado pelos jogadores e torcedores. Depois, ele recebeu de Luka Modric uma camisa emoldurada, assinada pelo elenco.

O Real Madrid visita o Manchester City na próxima terça (11). A partir das 17h (de Brasília), as equipes se enfrentam pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa, em Manchester.

Já o Atlético, com lugar garantido nas oitavas da Champions, só volta a jogar no próximo sábado (15). Os comandados de Simeone encaram o Celta de Vigo, pelo Espanhol, a partir das 14h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

Julian Alvarez comemora gol marcado pelo Atlético de Madri contra o Real Madrid Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

O Real Madrid ditou o ritmo do jogo no primeiro tempo, mas o Atlético abriu vantagem. Os donos da casa tiveram mais de 60% da posse de bola, mas não conseguiram criar chances reais de gol. Os visitantes praticamente só se defenderam - muito bem, por sinal -, e acabaram premiados com um pênalti em uma das raras investidas no ataque. Alvarez bateu bem para tirar o zero do placar.

A virada não veio nos primeiros minutos do segundo tempo por um detalhe. Em seis minutos, o Real Madrid foi muito mais perigoso que em todo o primeiro tempo, e criou três chances claras. Bellingham foi travado dentro da área, mas viu Mbappé aproveitar o rebote e empatar. Dois minutos depois, o meia inglês acertou o travessão após cabecear à queima-roupa.

O Real Madrid seguiu em cima do Atlético, mas parou em grande atuação de Oblak. O goleiro esloveno fez, ao menos, cinco intervenções importantíssimas. Quando ele não defendeu, Rodrygo mandou para fora. Apesar da pressão dos anfitriões até o fim, a igualdade permaneceu.

Gols e principais lances

Passou perto! Aos 13', Samuel Lino dominou com liberdade pelo meio e avançou até a entrada da área. Ele bateu forte, rasteiro, e a bola saiu por muito pouco.

Para fora! Aos 19', Valverde recuperou a bola no campo de ataque e acionou Vini Jr, que avançou até a entrada da área, cortou para o meio e bateu. A bola passou perto e assustou Oblak.

0x1: Pênalti! Aos 33', após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti de Tchouaméni em Samuel Lino. Julián Alvarez bateu com cavadinha, no meio do gol, e deslocou Courtois, que caiu para a direita

1x1: Aos 4' do segundo tempo, Rodrygo se desvencilhou bem da marcação pela direita e cruzou rasteiro. Bellingham bateu de primeira, mas foi travado. No rebote, Mbappé finalizou de primeira e deixou tudo igual.

Mbappé comemora com Vinicius Junior após marcar para o Real Madrid contra o Atlético de Madri pelo Campeonato Espanhol 2024/2025 Imagem: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

No travessão! Aos 6', Vini Jr recebeu pela esquerda, invadiu a área com liberdade e cruzou. Bellingham chegou cabeceando e acertou o travessão.

Oblak! Aos 11', em lance muito parecido ao anterior, Vini Jr invadiu a área pela esquerda e cruzou para Bellingham. Desta vez, o inglês acertou o alvo, mas o goleiro esloveno segurou.

Oblak de novo! Aos 25', Rodrygo recebeu de Vásquez na área e, mesmo sem ângulo, bateu forte. O goleiro do Atlético fez boa defesa.

Que pressão! Aos 26', Vini Jr. fez uma linda jogada pela esquerda, deixou dois marcadores para trás, invadiu a área e bateu cruzado, muito forte. Oblak espalmou de novo.

Salva Oblak! Aos 28', Rodrygo bateu falta da esquerda com muita curva. A bola passou por todo mundo na área e foi direto para o gol, no cantinho. O goleiro do Atlético estava lá para espalmar e evitar o rebote na sequência.

Quase um golaço! Aos 37', Vini Jr. aplicou um drible da vaca no marcador e cruzou para Rodrygo, que dominou com liberdade na entrada da área e bateu colocado. A bola saiu rente à trave. Desta vez, Oblak não alcançaria.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 1 X 1 ATLÉTICO DE MADRI

Data e horário: 8 de fevereiro (sábado), às 17h (de Brasília)

Competição: Campeonato Espanhol - 23ª rodada

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha

Árbitro: César Soto Grado

Assistentes: Carlos Álvarez Fernández e Rubén Becerril Gómez

Cartões amarelos: Ceballos (RMA); Lenglet, Galán, Sorloth (ATM)

Gols: Julián Alvarez (ATM), aos 33 minutos do primeiro tempo; Mbappé (RMA), aos 4 minutos do segundo tempo.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Modric), Tchouaméni, Asencio e Fran García; Ceballos (Camavinga), Valverde e Bellingham; Rodrygo (Brahim Díaz), Vinícius Júnior e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Atlético de Madri: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet e Javi Galán (Reinildo); De Paul (Correa), Barrios, Simeone (Molina) e Samuel Lino (Koke); Griezmann e Julián Alvarez (Sorloth). Técnico: Diego Simeone.